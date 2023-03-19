Путіна заарештують у Німеччині, якщо він туди поїде, — міністр юстиції

За словами Марка Бушманна, МКС зв'яжеться з Інтерполом, після чого Німеччина буде зобов'язана взяти російського лідера під арешт і передати до Гаазького суду.

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Якщо президент РФ Володимир Путін опиниться на території Німеччини, місцева влада буде зобов'язана взяти його під арешт і передати представникам Міжнародного кримінального суду, який виписав ордер на арешт глави Кремля. Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, передає Bild.

"МКС швидко зв'яжеться з Інтерполом і вимагатиме примусового виконання. Потім Німеччина буде зобов'язана заарештувати Путіна та передати його МКС, якщо він в'їде на територію Німеччини", — заявив Бушманн.

У заяві представників МКС також ідеться, що ордер було видано і щодо російської омбудсменки Марії Львової-Бєлової, яка займається вивозом українських дітей в РФ.

Згадується про підстави вважати, що кожен із підозрюваних відповідальний за воєнний злочин — незаконну депортацію в РФ населення окупованих територій.

Нагадаємо, що якщо Путін не прибуде до Гааги, його пошуками займатиметься Інтерпол. Про це заявив екссуддя МКС Володимир Василенко. Ордер зобов'язує главу держави-агресора з'явитися для надання свідчень.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін прилетів до Маріуполя, де покатався на автомобілі та поговорив із "місцевими жителями". РосЗМІ показали зустріч Путіна з "жителями" зруйнованого міста у дворі будинку, який звели окупанти. Ті запросили його до нових квартир, одна з жінок подякувала "за перемогу", а літній чоловік визнав, що залишився без нічого.