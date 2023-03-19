Путина арестуют в Германии, если он туда поедет, — министр юстиции

По словам Марко Бушманна, МУС свяжется с Интерполом, после чего Германия будет обязана взять российского лидера под арест и передать в Гаагский суд.

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Если президент РФ Владимир Путин окажется на территории Германии, местные власти будут обязаны взять его под арест и передать представителям Международного уголовного суда, который выписал ордер на арест главы Кремля. Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн, передает Bild.

"МУС быстро свяжется с Интерполом и потребует принудительного выполнения. Затем Германия будет обязана арестовать Путина и передать его МУС, если он въедет на территорию Германии", — заявил Бушманн.

В заявлении представителей МУС также говорится, что ордер был выдан и в отношении российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которая занимается вывозом украинских детей в РФ.

Упоминается об основаниях считать, что каждый из подозреваемых ответственен за военное преступление — незаконную депортацию в РФ населения оккупированных территорий.

Напомним, что если Путин не прибудет в Гаагу, его поисками будет заниматься Интерпол. Об этом заявил экс-судья МУС Владимир Василенко. Ордер обязывает главу государства-агрессора явиться для дачи показаний.

Ранее Фокус сообщал, что Путин прилетел в Мариуполь, где покатался на автомобиле и побеседовал с "местными жителями". РосСМИ показали встречу Путина с "жителями" разрушенного города во дворе дома, который построили оккупанты. Те пригласили его в новые квартиры, одна из женщин поблагодарила "за победу", а пожилой мужчина признал, что остался без ничего.