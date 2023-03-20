"Слишком много колеблется": Моравецкий сравнил Германию с Гамлетом

Польский премьер уверен, что Путин вторгся в Украину, потому что недооценил Европу, но ошибся, хотя Германия все еще дает агрессору уверенности в себе, потому что не решительна, и держится за российский энергоресурс.

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Германия своей нерешительностью придает Путину уверенности в его действиях тогда, когда речь идет о необходимости показать силу Европы перед Россией. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня, 20 марта.

Моравецкий уверен, что Путин вторгся в Украину, потому что недооценил Европу, но ошибся.

"Путин вторгся в Украину, потому что думал, что Европа ленива, слаба. Год спустя мы видим, что он ошибался, по крайней мере частично. Европа еще не умерла, пока мы живы. Но Европа еще не победила", — сказал премьер-министр.

При этом он раскритиковал Германию за то, что та "много колеблется".

"Немецкий поэт Фердинанд Фрайлиграт предостерегал: "Deutschland ist Hamlet", Германия — это Гамлет, потому что Германия слишком много колеблется вместо того, чтобы четко стоять на стороне добра", — отметил Моравецкий.

Кроме того, Моравецкий также обвинил экс-канцлера Герхарда Шредера в том, что он своей пророссийской политикой поставил под угрозу само существование Европы. По его словам, политики, которые делали ставку на дешевый газ, допустили ужасную ошибку, которая дает о себе знать.

"Если бы Украина была сосредоточена только на материальных благах, она бы давно подверглась российской агрессии. Вместо этого они задумались над собой как нацией", — резюмировал Моравецкий.

Тем временем, 19 марта министр юстиции германии заявил, если президент РФ Владимир Путин окажется на территории Германии, местные власти будут обязаны взять его под арест и передать представителям Международного уголовного суда, который выписал ордер на арест главы Кремля.

13 марта стало известно, что нефтяное эмбарго Евросоюза на российскую нефть позволило Германии полностью отказаться от ресурса из РФ.

3 марта, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел встречу в Белом доме с канцлером Германии Олафом Шольцем, в рамках которой отметил, что поддержка лидером ФРГ Украины в войне против РФ "имела огромное значение".