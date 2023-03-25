Москва не виконує своїх зобов'язань: між РФ та Індією назріває новий конфлікт, — ЗМІ

За словами журналістів, Росія не здатна задовольнити попит на постачання зброї для Індії.

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Росія не може виконати своїх зобов'язань щодо постачання зброї до Індії через війну в Україні. Це може створити напругу між Нью-Делі та Москвою, про що пише CNN.

Видання пише, що представник ВПС Індії заявив парламенту, що через російське вторгнення в Україну велике постачання зброї з РФ зірвалося.

Нижня палата парламенту Індії 22 березня опублікувала заяву, у якій чітко вказується на недоліки у можливостях РФ виконати свої зобов'язання перед Індією.

"Вони повідомили нам письмово, що не можуть її (зброю, — ред.) доставити", — йдеться у повідомленні.

У звіті не згадуються особливості доставки.

За словами журналістів, найбільше поточне постачання з Росії до Індії — це ЗРК С-400 "Тріумф", закуплені у 2018 році за 5,4 мільярда доларів. Однак поки РФ не поставила 2 системи, що залишилися.

Натягнуті відносини

У матеріалі йдеться, що Нью-Делі має міцні зв'язки з Москвою, що сягають часів холодної війни, і, як і раніше, сильно залежить від Кремля в плані військової техніки.

За словами Харша Панта, віцепрезидента з досліджень та зовнішньої політики дослідницького фонду Think Thank Observer Research Foundation, визнання нижньої палати індійського парламенту наголошують на проблемах, які заважають відносинам Індії та РФ.

"А українська криза прискорила тенденцію, яку Індія дуже довго намагалася диверсифікувати і була стурбована своєю надмірною залежністю від Росії", — сказав він журналістам.

Раніше аналітики зі "Стокгольмського міжнародного інституту досліджень світу" (SIPRI) заявили, що експорт російської зброї зазнає краху. За словами аналітиків, експорт російської зброї скоротився у 8 із 10 найбільших покупців. Так, в Індію кількість озброєнь, що поставляються, впала на 37%, а в решту 7 країн — у середньому на 59%.

Також повідомлялося, що Моравецький незадоволений обсягами допомоги ФРН Україні. Паралельно з критикою Моравецький все ж таки зазначив, що Німеччина змінила свою політику, скасувавши заборону на відправку зброї до зони бойових дій та оголосивши масові інвестиції в модернізацію власної армії.