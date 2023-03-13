"Залишаться таліби і жменька союзних країн": експорт російської зброї зазнає краху, — SPIRI

За словами аналітиків, експорт російської зброї скоротився у 8 із 10 найбільших покупців. Так, в Індію кількість озброєнь, що поставляються, впала на 37%, а в решту 7 країн — у середньому на 59%.

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Експорт зброї з Росії впав на 31% у період із 2013–2017 по 2018–2022 роки. Частка РФ у світовому експорті озброєнь знизилася з 22 до 16%. Про це йдеться у звіті "Стокгольмського міжнародного інституту досліджень світу" (SIPRI).

"У глобальному експорті озброєнь довгий час домінували США та Росія... Проте розрив між ними значно збільшився", — йдеться у звіті.

Повідомляється, що експорт російської зброї скоротився у 8 із 10 найбільших покупців. Наприклад, в Індію кількість озброєнь, що поставляються, впала на 37%, а в решту 7 країн — у середньому на 59%. З іншого боку, Китай та Єгипет почали купувати більше зброї у Росії. Так, у ці держави постачання зросли на 39% та 44% відповідно.

"Цілком ймовірно, що вторгнення в Україну ще більше обмежить російський експорт зброї", — заявив старший науковий співробітник Програма SIPRI з постачання зброї Симон Веземан.

За його словами, Кремлю доводиться приділяти значно більше уваги забезпеченню свого угруповання в Україні.

Тиск із боку США

Крім того, Веземан сказав виданню Newsweek, що другою проблемою для Росії є тиск на покупців російської зброї з боку Сполучених Штатів. Так, Вашингтон, за словами експерта, чинив тиск на Індію та Індонезію, через що вони вирішили відмовитись від вагомої частки зброї російського виробництва. Також Штати вплинули на Єгипет, щоб той відмовився від літаків із РФ.

За словами Веземана, Росія мала проблеми з експортом зброї ще до того, як Путін вирішив розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Так, США тиснуть на покупців, і пропонують їм також доступ до своїх технологій замість російських.

Майбутнє Росії на ринку зброї

Неназване джерело розповіло журналістам, що експортні контракти Росії "відсунуті в найдальший кут", оскільки для Москви потреби її військ в Україні є пріоритетом.

"Я підозрюю, будуть значні затримки з виконанням навіть реальних угод через поєднання припинення постачання запчастин іноземного виробництва та боротьби за нарощування внутрішнього виробництва", — сказало джерело.

За його словами, весь світ бачить, як показує себе російська зброя в Україні. І це "не надихає" потенційних покупців. Крім того, Росія вирішила купити дрони-камікадзе у Ірану, який уже багато років перебуває під санкціями. Це також негативно вплинуло на її репутацію.

"Я думаю, що ми спостерігаємо ранні стадії процесу, в результаті якого Росія випадає зі списку провідних експортерів зброї у світі. ... Вона продовжуватиме торгувати з талібами та жменькою союзних країн, можливо, за допомогою деяких бартерних угод, але це все", — зазначило джерело.

Відповідно, що, згідно з тим самим звітом SIPRI, Україна увійшла до трійки світових лідерів з імпорту зброї у 2022 році. За даними аналітиків, за п'ять років рівень постачання озброєння в Україну становив лише 2% від світового. Однак після повномасштабного вторгнення наша країна посіла третє місце у світі з імпорту зброї.