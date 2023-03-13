Україна увійшла в трійку світових лідерів за імпортом зброї у 2022 році, — SIPRI

За даними аналітіків, за п’ять років рівень постачання озброєння в Україну складав лише 2% від світового. Однак після повномасштабного вторгнення наша країна вона посіла третє місце у світі за імпортом зброї.

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До 2022 року Україна імпортувала мало зброї, однак завдяки військовій допомозі США та ЄС після повномасштабного вторгнення РФ стала третім за величиною імпортером зброї у світі. Минулого року випередити країну змогли тільки Катар та Індія. Про це 13 березня повідомили у "Стокгольмському міжнародному інституті досліджень світу" (SIPRI).

"Через побоювання з приводу того, як постачання бойових літаків і ракет великої дальності можуть ще більше загострити війну в Україні, держави НАТО відхилили запити України на них у 2022 році. Водночас вони постачали таку зброю іншим державам, залученим до конфлікту, особливо на Близькому Сході та в Південній Азії", — заявив експерт SIPRI Пітер Д. Веземан.

Повідомляється, що за п’ятирічний період імпорт зброї в Україну складав 2% від світового.

Нагадаємо, в посольстві України в Королівстві Бельгія повідомили, що в Україну прямують 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги виробництва британської компанії "Venari". Вони будуть відправлені на лінію фронту рятувати життя захисників та постраждалих від обстрілів цивільних.

Також 13 березня з коментаря німецькому виданню стало відомо, що у Німеччині вже пропонують створювати міжнародну групу для участі у перемовинах між Україною та Росією. Ексголова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер запевнив, що не тисне на Київ та не вимагає діалогу зараз. Однак, на його думку, інші країни вже можуть обговорювати деталі майбутніх перемовин та готуватись до них.

Аналітики "Інституту вивчення війни" (ISW) проаналізували взаємини між Євгеном Пригожиним та Володимиром Путіним. На думку дослідників, Кремль бачить у голові ПВК "Вагнер" загрозу та використовує його найманців для прикриття вагоміших втрат на фронті.