Люксембург відправив до України 14 броньованих швидких (фото)

Вже найближчим часом автівки Venari доправлять на передову для порятунку життя українських захисників та мирних жителів, які стають жертвами атак окупантів, повідомили в посольстві.

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Люксембург допоміг Україні з транспортом і відправив в Україну 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги. Про це повідомили в посольстві України в Королівстві Бельгія.

"В Україну прямують 14 броньованих авто швидкої допомоги виробництва британської компанії "Venari". Вже найближчим часом транспортні засоби будуть відправлені на лінію фронту, де вони здійснюватимуть свою головну місію — рятувати життя наших захисників, що боронять нашу державу, а також мирних жителів, які постійно стають жертвами варварських російських обстрілів", — розповіли в посольстві.

Люксембург направив в Україну 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги

Зазначається, що автомобілі швидкої Україна отримала в межах ініціативи, яку підтримало посольство Бельгії в Україні, LUkraine asbl "Ukraine is calling". Співробітники посольства планують зібрати 10 млн євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин.

Люксембург направив в Україну 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги

Україна отримала один із двох зенітно-ракетних комплексів Patriot, 10 березня повідомила британська газета Financial Times. Зазначається, що ЗРК Patriot не був випробуваний проти російських балістичних ракет "Кинджал", які окупанти запускають із території Білорусі за допомогою винищувачів МіГ-31.

Україна в межах нового пакету військової допомоги від Німеччини отримала ще 2 самохідні артилерійські установки та 6000 боєприпасів до них. У Міноборони розповіли, що Київ також отримає мостоукладачі та пістолети.