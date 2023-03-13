Люксембург отправил в Украину 14 бронированных скорых (фото)

Уже в ближайшее время автомобили Venari будут доставлены на передовую для спасения жизни украинских защитников и мирных жителей, которые становятся жертвами атак оккупантов, сообщили в посольстве.

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Люксембург помог Украине с транспортом и отправил в Украину 14 бронеавтомобилей скорой помощи. Об этом сообщили в посольстве Украины в Королевстве Бельгии.

"В Украину следуют 14 бронированных авто скорой помощи производства британской компании "Venari". Уже в ближайшее время транспортные средства будут отправлены на линию фронта, где они будут осуществлять свою главную миссию — спасать жизнь наших защитников, защищающих наше государство, а также мирных жителей, которые постоянно становятся жертвами варварских российских обстрелов", — рассказали в посольстве.

Люксембург направил в Украину 14 бронеавтомобилей скорой помощи

Отмечается, что автомобили скорой Украины получила в рамках инициативы, поддержанной посольством Бельгии в Украине, LUkraine asbl "Ukraine is calling". Сотрудники посольства планируют собрать 10 млн. евро для закупки 112 автомобилей скорой помощи и пожарных машин.

Люксембург направил в Украину 14 бронеавтомобилей скорой помощи

Украина получила один из двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщила 10 марта британская газета Financial Times. Отмечается, что ЗРК Patriot не был испытан против российских баллистических ракет "Кинжал", которые оккупанты запускают с территории Беларуси с помощью истребителей МиГ-31.

Украина в рамках нового пакета военной помощи от Германии получила еще 2 самоходные артиллерийские установки и 6000 боеприпасов к ним. В Минобороны рассказали, что Киев также получит мостоукладчики и пистолеты.