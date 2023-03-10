Еще не ввели в эксплуатацию: Украина получила один из двух обещанных ЗРК Patriot, — FT

По данным издания, неизвестно как система покажет себя против российских баллистических ракет "Кинжал".

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Украина получила один из двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые обещали поставить Германия и Соединенные Штаты. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает британская газета Financial Times.

Также ожидается поставка аналогичных пусковых установок от Нидерландов. По данным издания, Patriot — самая современная система ПВО средней дальности, которые западные страны могут предложить Киеву. Украина также ожидает получить похожую систему Samp-T, обещанную Францией и Италией.

Журналисты отмечают, что ЗРК Patriot не был испытан против российских баллистических ракет "Кинжал", которые оккупанты запускают с территории Беларуси с помощью истребителей МиГ-31. Сейчас в Украине нет технических возможностей сбивать эти ракеты.

Поставки Patriot в Украину

7 марта Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что что ЗРК будут доставлены в страну в ближайшее время.

"Безусловно, Patriot будет в Украине, решение принято, люди учатся. Ожидаем в ближайшее время", — рассказал Игнат.

В тот же день в Министерстве обороны Польши сообщили что позитивное решение о передаче систем Киеву было принято благодаря стараниям Варшавы.

2 февраля атташе по вопросам обороны Украины в США Борис Кременецкий сообщил, что украинские военные, которые учились использованию ЗРК Patriot в США, опережали графики обучения, и так составленные по ускоренной программе.

Напомним, 19 января палата представителей парламента Нидерландов поддержала поставку Украине систем противовоздушной обороны Patriot.