"Неправильно перевели": в Польше опровергли информацию о том, что ЗРК Patriot уже в Украине

В Министерстве обороны Польши сообщили, что глава ведомства Блащак лишь отметил, что позитивное решение о передаче систем Киеву было принято благодаря стараниям Варшавы.

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанскому изданию La Razon не говорил, что ЗРК Patriot уже прибыли в Украину. Об этом рассказала пресс-служба ведомства в комментарии агентству "Укринформ".

Как заявляют в пресс-службе Минобороны, Блащак в беседе с журналистами лишь отметил, что положительное решение о передаче украинской стороне зенитно-ракетных комплексов было принято благодаря стараниям Варшавы.

"Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot", — говорится в заявлении министерства.

Распространение неправильной информации связано, по всей видимости, с некорректным переводом слов Блащака, уточнили в Минобороны.

В то же время, фразу польского чиновника о том, что первые польские танки Leopard уже находятся в Украине, испанские журналисты поняли правильно.

ВСУ: системы Patriot ожидаются в ближайшее время

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости" сегодня также уточнил, что системы противовоздушной обороны еще не прибыли в Украину. При этом он отметил, что ЗРК будут доставлены в страну в ближайшее время.

"Безусловно, Patriot будет в Украине, решение принято, люди учатся. Ожидаем в ближайшее время", — прокомментировал представитель украинского военного командования.

Системы Patriot в Украине: что сказал министр обороны Польши

Сегодня, 7 марта, испанское издание La Razon со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака написало, что первые зенитно-ракетные комплексы Patriot якобы уже достигли Украины благодаря усилиям Польши.

"Здесь следует подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши в Украину попали, в частности, батареи Patriot и первые танки Leopard; мы не только главный пункт передачи помощи, но и один из самых больших доноров", — в частности, процитировали испанские журналисты слова чиновника.

Украинские медиа разместили соответствующую информацию у себя, сославшись на публикацию в La Razon.

Напомним, 10 января советник главы ОП Украины Михаил Подоляк говорил, что Киев может получить ПВО Patriot в начале-середине весны. Пока же украинские артиллеристы проходят обучение на американских ЗРК, а в Украину поставляют дополнительные NASAMS, ЗРК Gepard и IRIS-T.