"Неправильно переклали": у Польщі спростували інформацію про те, що ЗРК Patriot вже в Україні

У Міністерстві оборони Польщі повідомили, що глава відомства Блащак лише зазначив, що позитивне рішення про передачу систем Києву було ухвалено завдяки старанням Варшави.

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанському виданню La Razon не говорив, що ЗРК Patriot вже прибули до України. Про це розповіла пресслужба відомства у коментарі агентству "Укрінформ".

Як заявляють у пресслужбі Міноборони, Блащак у розмові з журналістами лише зазначив, що позитивне рішення про передачу українській стороні зенітно-ракетних комплексів було ухвалено завдяки старанням Варшави.

"Намір віцепрем'єр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака полягав у тому, щоб зазначити, що завдяки зусиллям Польщі було ухвалено рішення про передачу батареї Patriot", — йдеться у заяві міністерства.

Поширення неправильної інформації пов'язане, мабуть, із некоректним перекладом слів Блащака, уточнили в Міноборони.

Водночас фразу польського чиновника про те, що перші польські танки Leopard вже знаходяться в Україні, іспанські журналісти зрозуміли правильно.

ЗСУ: системи Patriot очікуються найближчим часом

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" сьогодні також уточнив, що системи протиповітряної оборони ще не прибули до України. При цьому він зазначив, що ЗРК буде доставлено до країни найближчим часом.

"Безумовно, Patriot буде в Україні, рішення прийняте, люди навчаються. Очікуємо найближчим часом", — прокоментував представник українського військового командування.

Системи Patriot в Україні: що сказав міністр оборони Польщі

Сьогодні, 7 березня, іспанське видання La Razon із посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака написало, що перші зенітно-ракетні комплекси Patriot нібито вже досягли України завдяки зусиллям Польщі.

"Тут слід наголосити, що завдяки зусиллям Польщі в Україну потрапили, зокрема, батареї Patriot та перші танки Leopard; ми не лише головний пункт передачі допомоги, а й один із найбільших донорів", — зокрема, процитували іспанські журналісти слова чиновника.

Українські медіа розмістили відповідну інформацію, пославшись на публікацію в La Razon.

Нагадаємо, 10 січня радник голови ОП України Михайло Подоляк говорив, що Київ може отримати ППО Patriot на початку-в середині весни. Поки що українські артилеристи проходять навчання на американських ЗРК, а в Україну постачають додаткові NASAMS, ЗРК Gepard та IRIS-T.