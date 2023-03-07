Перші системи "Patriot" уже в Україні, — міністр оборони Польщі

За словами Маріуша Блащака, Варшава сприяла постачанню озброєнь, зокрема ЗРК і танків Leopard, на різних рівнях.

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Перші зенітно-ракетні комплекси Patriot уже досягли України завдяки зусиллям Польщі як основного пункту передавання допомоги від союзників, а також враховуючи дипломатичні зусилля. Про це сьогодні, 7 березня, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Тут я маю наголосити, що завдяки зусиллям Польщі батареї "Patriot" або перші танки "Leopard", серед іншого, досягли України; ми є не лише основним пунктом передавання допомоги, а й одним із найбільших донорів", — сказав Блащак.

Він повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення, Польща передала Україні озброєнь на суму понад 2,2 мільярди євро, і в цю суму не входять витрати, які країна несе за навчання українських солдат, й останній пакет "броньованих" машин, враховуючи Leopard 2A4.

"Але я хочу тут наголосити, що тільки наші спільні дії — дії всього вільного світу — можуть схилити шальки терезів цього несправедливого конфлікту в потрібний бік. Щодо питання про літаки, то рішення з цього питання необхідно ухвалювати на ширшому союзницькому рівні", — додав міністр.

28 лютого високопоставлений представник Міноборони США генерал-лейтенант Дуглас Сімс повідомив Комітету Палати представників США зі збройних сил, що Сполучені Штати та союзники підготували понад чотири тисячі українських військовослужбовців і незабаром буде готова перша українська батарея Patriot.

Нагадаємо, що ЗСУ набирають курсантів для підготовки на IRIS-T, NASAMS, Patriot та SAMP/T. За інформацією військових, згодом найсучасніше озброєння замінить старий парк радянської техніки.

Також повідомлялося, що в Зеленського розповіли, що Patriot поставлять в Україну на початку-в середині весни. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, на сьогодні відомо про дві батареї — американську та німецьку. У батарею входять вісім пускових установок.