Первые системы "Patriot" уже в Украине, — министр обороны Польши

По словам Мариуша Блащака, Варшава содействовала поставкам вооружений, в том числе ЗРК и танков Leopard, на разных уровнях.

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Первые зенитно-ракетные комплексы Patriot уже достигли Украины, благодаря усилиям Польши, как основного пункта передачи помощи от союзников, а также учитывая дипломатические усилия. Об этом сегодня, 7 марта, заявил министр обороны Польши Мариуш Балащак.

"Здесь я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши батареи "Patriot" или первые танки "Leopard", среди прочего, достигли Украины; мы являемся не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров", — сказал Балащак.

Он сообщил, что с начала полномасштабного вторжения, Польша передала Украине вооружений на сумму более 2,2 миллиарда евро, и в эту сумму не входят расходы, которые страна несет за обучение украинских солдат, и последний пакет "бронированных" машин, включая Leopard 2A4.

"Но я хочу здесь подчеркнуть, что только наши совместные действия — действия всего свободного мира — могут склонить чашу весов этого несправедливого конфликта в нужную сторону. Что касается вопроса о самолетах, то решения по этому вопросу необходимо принимать на более широком союзническом уровне", — добавил министр.

28 февраля высокопоставленный представитель Минобороны США генерал-лейтенант Дуглас Симс сообщил Комитету Палаты представителей США по вооруженным силам, что Соединенные Штаты и союзники подготовили более четырех тысяч украинских военнослужащих и в скором времени будет готова первая украинская батарея Patriot.

Напомним, что ВСУ набирают курсантов для подготовки на IRIS-T, NASAMS, Patriot и SAMP/T. По информации военных, впоследствии самое современное вооружение заменит старый парк советской техники.

Также сообщалось, что у Зеленского рассказали, что Patriot поставят в Украину в начале-середине весны. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, на сегодняшний день известно о двух батареях — американской и немецкой. В батарею входят восемь пусковых установок.