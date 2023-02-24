ВСУ набирают курсантов для учений на IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T, — Воздушные силы

Военные сообщили, что впоследствии самое современное вооружение заменит старый парк советской техники. Поэтому ВСУ нужны новые "боги ПВО".

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Воздушные силы набирают курсантов, которые будут учиться работать с зенитными ракетными системами: IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T и т.п. Об этом они сообщили в собственных соцсетях.

"Подразделения противовоздушной обороны уже получили на вооружение одни из самых современных зенитных ракетных комплексов в мире – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard и другие. На очереди – Patriot и SAMP/T. И их будет становиться все больше, а потом они полностью заменят старый парк советской техники", – рассказали в Воздушных силах.

В командовании заявили, что нужны мотивированные бойцы для овладения современным оружием и обороны страны. Защитникам и защитницам обещают карьерные перспективы и высокую зарплату.

"Чтобы стать одним из тех, кого украинцы называют "богами ПВО", нужно лишь приложить немного усилий. Стать профессиональным защитником неба можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба", — объяснили в ВСУ.

Сейчас в вуз принимают по упрощенной процедуре. Военные и преподаватели сейчас проходят обучение по эксплуатации нового вооружения за границей.

"Но не за горами то время, когда специалистов по управлению сложными системами ПВО будут готовить в Украине", — обещают украинские защитники.

Напомним, 24 февраля министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал СМИ о пакете военной помощи Украине. Швеция отправит украинским защитникам 10 боевых танков Leopard и системы ПВО Hawk и Iris. Швеция сотрудничает с Германией в этих поставках.

Первая партия Leopard из Польши уже находится в Киеве. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль опубликовал фото с немецкими танками. "В нашем украинском военном зоопарке встретились новые звери — 4 Leopard 2 A4", — заявил Шмигаль.