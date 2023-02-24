Премьер-министр Швеции подтвердил поставку Украине танков Leopard и систем ПВО

Швеция отправит украинским защитникам 10 немецких танков. Со страной тесно сотрудничает Берлин.

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция присоединяется к танковой коалиции и готовится отправить Украине танки Leopard 2. Кроме того, страна передаст Украине системы ПВО. Об этом стало известно из его соцсетей.

"Швеция присоединяется к "семье Leopard" в поддержку Украины через шведские танки Leopard 2. Сегодняшний военный пакет также включает дополнительные компоненты ПВО. Мы будем и дальше помогать Украине выиграть войну", — написал чиновник.

Подробности

Местному изданию SVT удалось выяснить, что именно входит в объявленный пакет военной помощи Украине. Швеция планирует послать украинским защитникам десять боевых танков и будет способствовать поставке систем ПВО — Hawk и Iris T.

"По инициативе Германии и после дискуссий о том, что мы называем "семьей леопардов", мы решили поставить в Украину шведские танки Leopard 2 в тесной координации не в последнюю очередь с Германией", – рассказал журналистам министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Чиновник сообщил, что Швеция передаст десять Leopard типа 2A5. Также, по его словам, страна поставит ВСУ противовоздушные комплексы Hawk и Iris T. Шведский министр рассказал, что зенитная система средней дальности Iris T будет отправлена в сотрудничестве с немцами. Еще страны сотрудничают для передачи другой системы — Hawk, которую Йонсон считает "важной и центральной" для Украины.

"Украина нуждается в системе противовоздушной обороны, для Украины крайне важно, чтобы Россия не получила преимущества в воздухе над Украиной. Это способность, которую мы должны обеспечить в долгосрочной перспективе", — сказал министр обороны Швеции.

Издание сообщает, что Пол Йонсон отметил символичность пакета военной помощи, о которой объявили в годовщину полномасштабного вторжения России. Чиновник объяснил, что поставка танков — знак поддержки Украины.

Напомним, по данным справочника Military Balance 2022, Швеция имеет на вооружении 120 танков Leopard типа 2A5. Шведы локализовали производство и модернизировали боевые машины.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые танки Leopard 2 из Польши уже прибыли в Украину. "Мы сделаем все, чтобы этот новый утренний старт был мощным движением", — пообещал Зеленский премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.