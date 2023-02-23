Швеция готова передать Украине танки Stridsvagn 122, – глава Минобороны

На вооружении у шведской армии находится 120 модифицированных танков Leopard 2A5.

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Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что они готовы обсуждать поставки Украине танков Leopard 2. Об этом сообщает Reuters.

В последнем пакете военной помощи Швеция передаст Украине БМП CV-90 и САУ Archer. Как заявил Йонсон, эта поставка станет основным вкладом страны в Украину с точки зрения вооружения для наземных боевых действий. Вместе с тем поддержка в парламенте оказывать помощь растет.

"Мы открыты для этого (передачи танков Leopard 2) и ведем тесный диалог с Германией по этому поводу", — заявил глава Минобороны.

По данным справочника Military Balance 2022, на вооружении Швеции находится 120 танков Leopard 2A5, которые называются Stridsvagn 122. В Швеции локализировали производство, а также модернизировали сами танки:

усилили защиту от ПТРК;

улучшили систему защиты от химического, биологического и радиоактивного оружия;

добавили возможность быстрого обнаружения, идентификации и захвата цели за счет лазерного дальномера и тепловизора;

добавили систему управления и контроля танков на поле боя от Celsius Tech Systems.

Напомним, 25 января в СМИ писали, что Швеция не исключает поставку Украине танков Stridsvagn.

22 февраля сообщалось, что в Финляндии решат, поставлять танки Leopard 2 украинской армии.