Швеція готова передати Україні танки Stridsvagn 122, – голова Міноборони

На озброєнні в шведській армії перебувають 120 модифікованих танків Leopard 2A5.

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Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що вони готові обговорювати постачання Україні танків Leopard 2. Про це повідомляє Reuters.

В останньому пакеті військової допомоги Швеція передасть Україні БМП CV-90 та САУ Archer. Як заявив Йонсон, це постачання стане основним внеском країни в Україну з погляду озброєння для наземних бойових дій. Водночас, підтримка в парламенті надавати допомогу зростає.

"Ми відкриті для цього (передавання танків Leopard 2) і ведемо тісний діалог із Німеччиною з цього приводу", — заявив глава Міноборони.

За даними довідника Military Balance 2022, на озброєнні Швеції знаходиться 120 танків Leopard 2A5, які називаються Stridsvagn 122. У Швеції локалізували виробництво, а також модернізували самі танки:

посилили захист від ПТРК;

покращили систему захисту від хімічної, біологічної та радіоактивної зброї;

додали можливість швидкого виявлення, ідентифікації та захоплення цілі за рахунок лазерного далекоміра та тепловізора;

додали систему управління і контролю танків на полі бою від Celsius Tech Systems.

Нагадаємо, 25 січня у ЗМІ писали, що Швеція не заперечує постачання Україні танків Stridsvagn.

22 лютого повідомлялося, що у Фінляндії вирішать, чи постачати танки Leopard 2 українській армії.