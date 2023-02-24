Зеленский подтвердил передачу первых танков Leopard 2 Украине на годовщину большой войны (видео)

Украинский лидер поблагодарил польских партнеров за инициирование создания танковой коалиции для ВСУ.

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Первые немецкие танки Leopard 2 уже прибыли в Украину из Польши. Данную информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Киеве.

"Сегодня мы сообщаем о первых танках из Польши", — заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что польские партнеры первыми предоставили нашей стране современные танки. Кроме того, Польша является одним из основателей танковой коалиции для Украины.

"Мы сделаем все, чтобы этот новый утренний старт был мощным движением. Спасибо всем нашим партнерам, которые уже присоединились или присоединятся", — заключил президент Украины.

[ + – ] Зеленский сообщил о первых танках из Польши (02:00)

О том, что Украина получила первые Leopard 2 также сообщал министр обороны Польши Мариуш Блащак на заседании Совета национальной безопасности 24 февраля. Количество отправленной техники пока не озвучивалось.

"В Украину прибыли первые танки Leopard из Польши. Премьер-министр поехал в Киев принимать "Леопарды". Мы действуем так, чтобы сдержать агрессора", — сказал глава польского оборонного ведомства.

В среду, 22 февраля, представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Польша намерена поставить Украине 14 танков Leopard 2 в течение следующих двух-трех недель. Однако сначала солдаты ВСУ должны завершить подготовку.

Напомним, что 20 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил о формировании по меньшей мере 2 танковых батальонов ВСУ, на вооружении которых будут немецкие танки Leopard 2.

Фокус также писал о том, что 21 февраля появилась информация о том, что Украина может получить танковый батальон M1 Abrams раньше конца года. По данным СМИ, в администрации Джо Байдена еще не определились, каким путем передавать ВСУ американские танки.