Украина может получить танковый батальон M1 Abrams раньше конца года, – СМИ

В Штатах еще не приняли решение, как передать танки — снять их со складов или заказать у производителя. Не исключен вариант, что часть будет новых, а другая с запасов.

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Администрация президента США Джо Байдена еще не приняла решение, каким путем американские танки M1 Abrams передадут Украине. Их могут передать из запасов армии, а не путем размещения заказа у производителя. Об этом сообщает Breaking Defense.

Первый заместитель помощника госсекретаря по военно-политическим вопросам Стэнли Браун заявил, что решение о пути поставок M1 Abrams Украине еще не принято. США решают, какая версия лучше — отправка через USAI, инициатива содействия безопасности Украине или по программе PDA. Первая разместит заказ на производство 31 танка M1A2 Abrams у производителя, что позволит получить машины к концу 2023 году. Вторая же позволяет по президентской инициативе поставлять оружие из имеющихся запасов.

Браун допускает, что танки Abrams могут передать Украине из складов американской армии, таким образом можно сократить время поставок машин в Украину. Третий вариант — поставка части техники со склада, а части через производителя.

Какой из вариантов будет выбран на данный момент неизвестно. Дискуссии по этому вопросу продолжаются.

Напомним, 30 января СМИ писали, что танки Abrams прибудут в Украину не раньше конца 2023 года. Заявлялось, что танки будут идти без урановой брони.

27 января Зеленский заявил, что поставка танков Abrams к августу 2023 года будут слишком поздней. ВСУ нужно от 300 до 500 машин для наступления.