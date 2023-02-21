Україна може отримати танковий батальйон M1 Abrams раніше кінця року, – ЗМІ

У Штатах ще не ухвалили рішення, як передати танки — зняти їх зі складів чи замовити у виробника. Не виключений варіант, що частина буде нових, а інша із запасів.

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Адміністрація президента США Джо Байдена ще не ухвалила рішення, яким шляхом американські танки M1 Abrams передадуть Україні. Їх можуть передати із запасів армії, а не шляхом розміщення замовлення у виробника. Про це повідомляє Breaking Defense.

Перший заступник помічника держсекретаря з військово-політичних питань Стенлі Браун заявив, що рішення про шлях постачання M1 Abrams Україні ще не ухвалено. США вирішують, яка версія краща — відправка через USAI, ініціатива сприяння безпеці Україні чи програмі PDA. Перша розмістить замовлення на виробництво 31 танка M1A2 Abrams у виробника, що дозволить отримати машини до кінця 2023 року. Друга ж дозволяє за президентською ініціативою постачати зброю із наявних запасів.

Браун припускає, що танки Abrams можуть передати Україні зі складів американської армії, таким чином можна скоротити час постачання машин в Україну. Третій варіант – постачання частини техніки зі складу, а частини через виробника.

Який із варіантів буде обраний на даний момент невідомо. Дискусії з цього питання продовжуються.

Нагадаємо, 30 січня ЗМІ писали, що танки Abrams прибудуть в Україну не раніше кінця 2023 року. Заявлялося, що танки йтимуть без уранової броні.

27 січня Зеленський заявив, що постачання танків Abrams до серпня 2023 року будуть надто пізно. ЗСУ потрібно від 300 до 500 машин для наступу.