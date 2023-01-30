Танки Abrams прибудуть в Україну не раніше від кінця 2023 року, — Washington Post

Постачання техніки, за словами журналістів, затягнуться, оскільки Штатам доведеться створити нові машини без уранової броні, яка є секретною технологією Пентагону.

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Американські танки Abrams М1А2, постачання яких офіційно анонсував Білий дім, прибудуть в Україну не раніше від кінця 2023 року. Про це йдеться у матеріалі видання The Washington Post.

За інформацією журналістів, партію з 31 танка Abrams М1А2, призначених для Києва, не буде взято зі збройних запасів Сполучених Штатів.

Бойову техніку для потреб українських Збройних сил офіційний Вашингтон має намір закупити у межах Ініціативи сприяння безпеці України. Разом з цим, як прогнозують журналісти, танки Abrams М1А2 прибудуть до країни наприкінці 2023 чи на початку 2024 року.

Такі терміни видання The WP пояснює тим, що США необхідно з нуля створити бойову техніку, броня якої не складатиметься зі звичного збідненого урану. Співрозмовники розповіли авторам матеріалу, що уранові броньові пластини є секретною військовою технологією, тому Пентагон не хоче, щоб Кремль міг її дізнатися у разі захоплення танків Abrams М1А2.

Видання також нагадує заяву представника Білого дому з питань нацбезпеки Джона Кірбі, який окремо попереджав, що постачання техніки може тривати на кілька місяців.

Топчиновник Білого дому відмовився відповідати на запитання, чи будуть відправлені танки Abrams М1А2 до кінця 2023 року, заявивши, що Вашингтон все ще розробляє плани надання допомоги.

У матеріалі сказано, що глава Держдепу Ентоні Блінкен вигадав, як можна надати Україні бойову техніку, обійшовши ультиматум канцлера ФРН Олафа Шольца. Німецький політик стверджував, що Німеччина погодиться поставити свої танки Leopard 2, якщо США відправлять Abrams M1A2. За словами журналістів, Блінкен запропонував Білому дому включити техніку в довгостроковий пакет допомоги Україні, змусивши Шольца виконати свою обіцянку.

Декількома днями раніше Пентагон, коментуючи надання партії Abrams M1A2, запевнив, що США поставлятимуть Україні танки доти, доки Володимир Путін не закінчить повномасштабну війну.

Надання Україні танків Abrams M1A2 окремо коментував президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю телеканалу Sky News, опублікованому 27 січня, глава держави заявив, що Київ не влаштовують терміни постачання техніки до кінця серпня.