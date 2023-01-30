Танки Abrams прибудут в Украину не раньше конца 2023 года, — Washington Post

Поставки техники, по словам журналистов, затянутся, поскольку Штатам придётся создать новые машины без урановой брони, которая является секретной технологией Пентагона.

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Американские танки Abrams М1А2, поставки которых официально были анонсированы Белым домом, прибудут в Украину не раньше конца 2023 года. Об этом говорится в материале издания The Washington Post.

По информации журналистов, партия из 31 танка Abrams М1А2, предназначенных для Киева, не будет взята из вооруженных запасов Соединенных Штатов.

Боевую технику для нужд украинских Вооруженных сил официальный Вашингтон намерен закупить в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Вместе с этим, как прогнозируют журналисты, танки Abrams М1А2 прибудут в страну в конце 2023 или начале 2024 года.

Подобные сроки издание The WP объясняет тем, что США необходимо с нуля создать боевую технику, бронь которой не будет состоять из привычного обедненного урана. Собеседники рассказали авторам материала, что урановые броневые пластины являются секретной военной технологией, поэтому Пентагон не хочет, чтобы Кремль мог ее узнать в случае захвата танков Abrams М1А2.

Издание также напоминает заявление представителя Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби, который отдельно предупрежджал, что поставки техники могут затянуться на несколько месяцев.

Топ-чиновник Белого дома отказался отвечать на вопрос, будут ли отправлены танки Abrams М1А2 до конца 2023 года, заявив, что Вашингтон все еще разрабатывает планы по оказанию помощи.

В материале сказано, что глава Госдепа Энтони Блинкен придумал, как можно предоставить Украине боевую технику, обойдя ультиматум канцлера ФРГ Олафа Шольца. Немецкий политик утверждал, что Германия согласится поставить свои танки Leopard 2, если США отправят свои Abrams M1A2. По словам журналистов, Блинкен предложил Белому дому включить технику в долгосрочный пакет помощи Украине, вынудив Шольца выполнить свое обещание.

Несколькими днями ранее Пентагон, комментируя предоставление партии Abrams M1A2, заверил, что США будут поставлять Украине танки до тех пор, пока Владимир Путин не закончит полномасштабную войну.

Предоставление Украине танков Abrams M1A2 отдельно комментировал президент Владимир Зеленский. В интервью телеканалу Sky News, которое было опубликовано 27 января, глава государства заявил, что Киев не устраивают сроки поставок техники до конца августа.