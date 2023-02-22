"Сильнее, когда вместе": Польша отправит Украине 14 танков Leopard в ближайшие недели, — МИД страны

В Польше заявили, что также не против отправки в Украину истребителей. Однако для этого необходимо достичь консенсуса со странами НАТО.

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Польша поставит Украине 14 танков Leopard 2 в течение следующих двух-трех недель. Однако сначала украинские солдаты должны завершить подготовку. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, пишет CNN.

По его словам, Варшава поддерживает отправку истребителей Украине, однако еще предстоит пройти определенный путь для достижения консенсуса между странами НАТО.

"Точно так же, как это было с танками, мы надеемся, что эта коалиция будет достаточно большой, чтобы поддерживать украинцев все больше и больше. Самолеты будут очень полезны для украинцев в войне. Тем не менее я оптимист", — сказал он.

Кроме того, он заявил, что Польша очень надеется достичь согласия по всем вопросам с другими странами НАТО, чтобы

"Потому что альянс сильнее, когда мы вместе", — сказал Ясина.

Ранее Фокус писал, что Резников рассказал, сколько танковых батальонов Leopard сформируют в Украине. В ВСУ начинают формировать батальоны, на вооружении которых будут германские танки Leopard 1 и Leopard 2, сообщил глава Министерства обороны.

Также в Минобороны Германии заявили, что Украина получит меньше танков Leopard 2, чем было обещано. По словам Бориса Писториуса, ФРГ и Португалия — единственные две страны, которые взяли на себя обязательство отправить версию A6 Leopard 2. Берлин пообещал 14 таких единиц, еще три передаст Португалия.

По информации СМИ, США поставят Украине системы для создания управляемых бомб. По словам журналистов, бомбы с такой системой могут поражать цели на расстоянии примерно в 72 километров. Оружие будет направлено в рамках пакета на 1,85 млрд долларов.