"Новые звери": Резников и Шмыгаль показали первые кадры Leopard 2 в Украине (фото, видео)

По словам премьер-министра, Киев продолжает расширять танковую коалицию, чтобы освободить все украинские территории.

Related video

В пятницу, 24 февраля, на территорию Украины из Польши прибыли первые четыре немецких танка Leopard 2. Первыми снимками техники поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также приехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить", — написал украинский премьер.

Вместе Денисом Шмыгалем немецкие танки и экипажи украинских танкистов также встретили министр обороны Украины Алексей Резников и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

[ + – ] Первые танки Leopard 2 уже в Украине

Шмыгаль выразил благодарность украинским военнослужащим за защиту страны, а также Польше и всем союзникам Украины за помощь в приближении победы.

"При лидерстве Президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории", — заключил премьер-министр.

[ + – ] В Украину прибыли 4 Leopard 2

О поставках в Украину современных немецких танков также высказался Алексей Резников, опубликовав соответствующий пост в Twitter.

"В нашем украинском военном зоопарке встретились новые звери — 4 Leopard2A4! Мы с нетерпением ждем, чтобы принять больше из них. Еда и отдых будут обеспечены. Спасибо нашим польским друзьям", — написал Резников.

Напомним, что в годовщину полномасштабной войны Украины с РФ, 24 февраля, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о прибытии в Украину первых танков Leopard 2.

Данную информацию также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Киеве.

Фокус также писал о том, что 22 февраля представитель министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что Польша поставит Украине 14 танков Leopard 2 в течение следующих двух-трех недель.