"Нові звірі": Резніков та Шмигаль показали перші кадри Leopard 2 в Україні (фото, відео)

За словами прем'єр-міністра, Київ продовжує розширювати танкову коаліцію, щоб звільнити всі українські території.

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У п'ятницю, 24 лютого, на територію України з Польщі прибули перші чотири німецькі танки Leopard 2. Першими знімками техніки поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

"Рік тому танки заїхали до України, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні до України також приїхали танки, проте для того, щоби свободу захистити", — написав український прем'єр.

Разом з Денисом Шмигалем німецькі танки та екіпажі українських танкістів також зустріли міністр оборони України Олексій Резніков і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

[ + – ] Перші танки Leopard 2 вже в Україні

Шмигаль висловив подяку українським військовослужбовцям за захист країни, а також Польщі та всім союзникам України за допомогу в наближенні перемоги.

"За лідерства Президента України продовжуємо розширювати танкову коаліцію, щоб повернути свободу на всі українські території", — підсумував прем'єр-міністр.

[ + – ] В Україну прибули 4 Leopard 2

Про постачання в Україну сучасних німецьких танків також висловився Олексій Резніков, опублікувавши відповідний пост у Twitter.

"У нашому українському військовому зоопарку зустрілися нові звірі — 4 Leopard 2 A4! Ми з нетерпінням чекаємо, щоб прийняти більше з них. Їжа та відпочинок будуть забезпечені. Дякую нашим польським друзям", — написав Резніков.

Нагадаємо, що в річницю повномасштабної війни України з РФ, 24 лютого, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про прибуття в Україну перших танків Leopard 2.

Цю інформацію також підтвердив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким у Києві.

Фокус також писав про те, що 22 лютого представник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що Польща поставить Україні 14 танків Leopard 2 протягом наступних двох-трьох тижнів.