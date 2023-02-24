"Нові звірі": Резніков та Шмигаль показали перші кадри Leopard 2 в Україні (фото, відео)
За словами прем'єр-міністра, Київ продовжує розширювати танкову коаліцію, щоб звільнити всі українські території.
У п'ятницю, 24 лютого, на територію України з Польщі прибули перші чотири німецькі танки Leopard 2. Першими знімками техніки поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.
"Рік тому танки заїхали до України, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні до України також приїхали танки, проте для того, щоби свободу захистити", — написав український прем'єр.
Разом з Денисом Шмигалем німецькі танки та екіпажі українських танкістів також зустріли міністр оборони України Олексій Резніков і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Шмигаль висловив подяку українським військовослужбовцям за захист країни, а також Польщі та всім союзникам України за допомогу в наближенні перемоги.
"За лідерства Президента України продовжуємо розширювати танкову коаліцію, щоб повернути свободу на всі українські території", — підсумував прем'єр-міністр.
Про постачання в Україну сучасних німецьких танків також висловився Олексій Резніков, опублікувавши відповідний пост у Twitter.
"У нашому українському військовому зоопарку зустрілися нові звірі — 4 Leopard 2 A4! Ми з нетерпінням чекаємо, щоб прийняти більше з них. Їжа та відпочинок будуть забезпечені. Дякую нашим польським друзям", — написав Резніков.
Нагадаємо, що в річницю повномасштабної війни України з РФ, 24 лютого, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про прибуття в Україну перших танків Leopard 2.
Цю інформацію також підтвердив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким у Києві.
Фокус також писав про те, що 22 лютого представник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що Польща поставить Україні 14 танків Leopard 2 протягом наступних двох-трьох тижнів.