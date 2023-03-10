Ще не ввели в експлуатацію: Україна отримала один із двох обіцяних ЗРК Patriot, — FT

За даними видання, невідомо, як система покаже себе проти російських балістичних ракет "Кинджал".

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Україна отримала один із двох зенітно-ракетних комплексів Patriot, які обіцяли надати Німеччина та Сполучені Штати. Про це в п'ятницю, 10 березня, повідомляє британська газета Financial Times.

Також очікується постачання аналогічних пускових установок від Нідерландів. За даними видання, Patriot — найсучасніша система ППО середньої дальності, яку західні країни можуть запропонувати Києву. Україна також очікує отримати схожу систему Samp-T, обіцяну Францією та Італією.

Журналісти зазначають, що ЗРК Patriot не був випробуваний проти російських балістичних ракет "Кинжал", які окупанти запускають із території Білорусі за допомогою винищувачів МіГ-31. Наразі в Україні немає технічних можливостей збивати ці ракети.

Постачання Patriot в Україну

7 березня Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що ЗРК буде доставлено до країни найближчим часом.

"Безумовно, Patriot буде в Україні, рішення ухвалене, люди навчаються. Очікуємо найближчим часом", — розповів Ігнат.

У той же день у Міністерстві оборони Польщі повідомили, що позитивне рішення про передачу систем Києву було ухвалено завдяки старанням Варшави.

2 лютого аташе з питань оборони України в США Борис Кременецький повідомив, що українські військові, які вчилися використати ЗРК Patriot у США, випереджали графіки навчання й так складені за прискореною програмою.

Нагадаємо, 19 січня палата представників парламенту Нідерландів підтримала постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot.