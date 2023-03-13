Украина вошла в тройку мировых лидеров по импорту оружия в 2022 году, — SIPRI

По данным аналитиков, за пять лет уровень поставок вооружения в Украину составлял всего 2% от мирового. Однако после полномасштабного вторжения наша страна заняла третье место в мире по импорту оружия.

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До 2022 года Украина импортировала мало оружия, однако благодаря военной помощи США и ЕС после полномасштабного вторжения РФ стала третьим по величине импортером оружия в мире. В прошлом году опередить страну смогли только Катар и Индия. Об этом 13 марта сообщили в "Стокгольмском международном институте исследований мира" (SIPRI).

"Из-за опасений по поводу того, как поставки боевых самолетов и ракет большой дальности могут еще больше обострить войну в Украине, государства НАТО отклонили запросы Украины на них в 2022 году. В то же время они поставляли такое оружие другим государствам, вовлеченным в конфликт, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии", — заявил эксперт SIPRI Питер Д. Веземан.

Сообщается, что за пятилетний период импорт оружия в Украину составлял 2% мирового.

Напомним, в посольстве Украины в Королевстве Бельгия сообщили, что в Украину едут 14 бронеавтомобилей скорой помощи производства британской компании "Venari". Они будут отправлены на линию фронта спасать жизнь защитников и пострадавших от обстрелов гражданских.

Также 13 марта из комментария немецкому изданию стало известно, что в Германии уже предлагают создавать международную группу для участия в переговорах между Украиной и Россией. Экспредседатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заверил, что не давит на Киев и не требует диалога сейчас. Однако, по его мнению, другие страны уже могут обсуждать детали предстоящих переговоров и готовиться к ним.

Аналитики "Института изучения войны" (ISW) проанализировали отношения между Евгением Пригожиным и Владимиром Путиным. По мнению исследователей, Кремль видит в главе ЧВК "Вагнер" угрозу и использует его наемников для прикрытия более весомых потерь на фронте.