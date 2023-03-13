В ЕС призвали уже сейчас готовиться к переговорам о завершении войны в Украине

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что решение о старте мирного диалога должен принимать только Киев, однако начать собирать контактную группу для этого процесса стоит уже сейчас.

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Бывший глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер предложил уже приступить к созданию международной группы для предстоящих переговоров между Украиной и Россией. Он отметил, что о подталкивании украинского руководства к переговорам речь не идет, однако другим странам следует уже готовиться к ним. Об этом стало известно из его комментария изданию Tagesspiegel.

"Наряду с снабжением оружия и финансовой поддержкой мы должны предложить перспективу нарастающему хору критических вопросов в США, а также у нас в Германии", — написал немецкий чиновник.

В то же время Ишингер подчеркнул, что он не подталкивает Украину к переговорам уже сейчас. По его словам, это было бы равнозначно капитуляции перед страной-агрессорой, и такое решение может принимать только украинское руководство.

"Безусловно, речь не может идти о том, чтобы требовать от Украины немедленной готовности к переговорам", — заверил он.

В то же время старт мирного процесса для Украины уже актуален, уверен немецкий юрист. Он призвал начать формировать международную политико-стратегическую контактную группу, чтобы ее участники сформировали по меньшей мере часть посреднической группы и готовились к переговорам. Ишингер видит ее похожей на формат "Рамштайн" с конференциями для обсуждения военной поддержки.

Политик поделился и своими представлениями о том, какие страны должны в такую группу войти. По его мнению, создать группу для формата посредничества могут США, Великобритания, Франция и Германия. Также к группе могли бы присоединиться партнеры этих стран: Канада, Испания, Польша, Италия и страны Балтии. Ишингер не забыл о международных организациях и заверил, что привлеченными должны быть ООН, ОБСЕ, ЕС и НАТО.

Экспредседатель Мюнхенской конференции заверил, что до начала непосредственно переговоров группа может проводить регулярные встречи глав МИД и обсуждать детали мирного процесса — кто мог бы его контролировать, в каком формате будут договариваться страны о разведении сил и т.д.

Публичные призывы отказаться от поставок оружия Украине для приближения мира политик раскритиковал и назвал проявлением "совершенно ненужной слабости".

Напомним, в 2022 году Вольфганг Ишингер публично признал вину Запада в войне в Украине. Он заявил, что страны по ошибке не предоставили Украине еще в 2008 году перспективы членства в НАТО и не отреагировали достаточно решительно на оккупацию украинских территорий в 2014 году.

Вчера, 12 марта, генеральный консул Украины Вадим Костюк рассказал о конфликте между уроженцем Кавказа и бойцом ВСУ в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Мужчины поссорились из-за того, что украинец пришел в бар в военной форме, нарушив правила дресс-кода гостиницы. Защитник Украины госпитализирован и ждет операцию на челюсти, запланированную на 14 марта.