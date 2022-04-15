Глава Мюнхенской конференции по безопасности признал вину Запада в войне РФ против Украины

Вольфганг Ишингер назвал ошибочным решение саммита НАТО от 2008 года не предоставлять Украине ПДЧ, а также констатировал пассивную реакцию на оккупацию Россией Крыма и части Донбасса в 2014 году.

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Немецкий дипломат, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер признал, что в 2008 году страны Запада допустили ошибку, не предоставив Украине перспективу членства в НАТО и мир обязан украинской стороне извинениями за отсутствие решительного ответа на оккупацию Крыма и части Донбасса в 2014 году. Об этом он сказал в интервью в четверг, 14 апреля, в ходе всеукраинского телемарафона.

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По словам Ишингера, в апреле 2008 года, когда проходил Бухарестский саммит НАТО, во время которого Украине могли предоставить ПДЧ по присоединению к Альянсу, российского вторжения в Грузию еще не произошло, и организация стремилась "выстроить некую комплексную" структуру безопасности вместе с РФ.

"Конечно, мы ошибались, теперь это понятно. И теперь нам нужно пожалеть, что мы тогда так ошиблись, потому что теперь ваша страна стала жертвой такой наглой агрессии. Но не легко было предусмотреть такие события весной 2008 года", — сказал дипломат.

Ишингер, комментируя отказ Запада решительно отреагировать на оккупацию Крыма и части Донбасса в 2014 году, заявил, что на тот момент страны "не оценили размах, объем и глубину событий".

"Мы думали, мы сможем вести какие-то переговоры. А это оказалось непросто, если невозможно. Мы обязаны вам извинениями за то, что мы не поняли истинных российских намерений и недостаточно энергично отозвались на вызовы 6-8 лет назад", — констатировал глава Мюнхенской конференции.

Также Ишингер выразил уверенность, что РФ, в случае захвата Украины, пойдет дальше, так как чувствует "вызов со стороны ЕС, Западной Европы и Евроатлантического объединения", и выступил за то, чтобы Германия поддержала инициативу полного эмбарго на российские энергоресурсы.

"Это очень тяжелое решение, очень болезненное для Германии, потому что начиная с 70-х годов уже лет 50 была вера в Германии, что Россия, прежде всего Советский Союз, теперь Россия будет очень надежным поставщиком энергии, которая нужна Германии. Но мое личное мнение, что на данный момент экономические размышления должны отойти на второй план, а стратегические – на первый", — сказал дипломат.

Напомним, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массовое убийство российскими военными мирных жителей города Буча Киевской области стало возможно лишь потому, что 14 лет назад в Бухаресте НАТО не приняло решение о предоставлении украинской стороне ПДЧ.

В ответ бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает правильным решение не принимать Украину в НАТО на саммите Альянса в 2008 году.