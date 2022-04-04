Решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году было верным, — Ангела Меркель

Экс-канцлер Германии отреагировала на обвинения Владимира Зеленского, однако не стала отвечать на приглашение украинского президента посетить Бучу и посмотреть "к чему привела политика уступок России".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель утверждает, что считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году. Таким образом Меркель ответила на недавнюю критику решения со стороны президента Украины Владимира Зеленского после событий в Буче. Об этом заявила пресс-секретарь бывшей главы Германии на запрос немецкого издания "dpa".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Федеральный канцлер доктор Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", — сказала спикер.

В то же время Ангела Меркель также поддержала усилия международного общества остановить войну и зверства России против Украины. Однако не стала реагировать на приглашение Зеленского приехать вместе с бывшим президентом Франции Николя Саркози в Бучу, чтобы на собственные глаза увидеть "к чему привела политика уступок России".

"Учитывая зверства, которые становятся заметными в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества быть на стороне Украины и положить конец варварству и войне России против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера", — добавила пресс-секретарь Ангелы Меркель.

Напомним, 3 апреля Владимир Зеленский резко отреагировал на события в Буче, которые вскрылись после того, как российские военные покинули город в Киевской области. Он отметил, что 3 апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте был шанс того, чтобы Россия не пришла в Украину. Однако она пришла и теперь есть преступление в Бучи.

Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что в Буче нашли братскую могилу, в которой похоронено около 300 человек. Кроме того, на улицах города лежат погибшие мирные жители. По словам Федорука, некоторым убитым было всего 14 лет. Некоторым жертвам завязывали руки и стреляли в затылок.