Рішення не приймати Україну в НАТО в 2008 році було правильним, — Ангела Меркель

Ексканцлерка Німеччини відреагувала на звинувачення Володимира Зеленського, проте не стала відповідати на запрошення українського президента відвідати Бучу та подивитися "до чого призвела політика поступок Росії".

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Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель стверджує, що вважає за правильне своє рішення не приймати Україну в НАТО на саміті Альянсу в Бухаресті в 2008 році. Так, Меркель відповіла на нещодавню критику рішення з боку президента України Володимира Зеленського після подій у Бучі. Про це заявила прессекретарка колишнього глави Німеччини на запит німецького видання "DPA".

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"Федеральний канцлер доктор Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв'язку із самітом НАТО 2008 року в Бухаресті", — сказала спікерка.

Водночас, Ангела Меркель також підтримала зусилля міжнародного суспільства зупинити війну та звірства Росії проти України. Проте не стала реагувати на запрошення Зеленського приїхати разом із колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі в Бучу, щоб на власні очі побачити "до чого призвела політика поступок Росії".

"З огляду на звірства, які стають помітними в Бучі й інших місцях України, всі зусилля федерального уряду та міжнародної спільноти бути на боці України та покласти край варварству та війні Росії проти України мають повну підтримку колишнього канцлера", — додала прессекретарка Ангели Меркель.

Нагадаємо, 3 квітня Володимир Зеленський різко відреагував на події у Бучі, які розкрилися після того, як російські військові покинули місто на Київщині. Він зазначив, що 3 квітня 2008 року на саміті НАТО у Бухаресті був шанс, щоб Росія не прийшла в Україну. Однак вона прийшла і тепер є злочин у Бучі.

Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що в Бучі знайшли братську могилу, в якій поховано майже 300 людей. Крім того, на вулицях міста лежать загиблі мирні мешканці. За словами Федорука, деяким убитим було лише 14 років. Деяким жертвам зав'язували руки та стріляли у потилицю.