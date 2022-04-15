Глава Мюнхенської конференції з безпеки визнав провину Заходу у війні РФ проти України

Вольфганг Ішингер назвав помилковим рішення саміту НАТО від 2008 року не надавати Україні ПДЧ, а також констатував пасивну реакцію на окупацію Росією Криму та частини Донбасу у 2014 році.

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Німецький дипломат, голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер визнав, що у 2008 році країни Заходу припустилися помилки, не надавши Україні перспективи членства в НАТО, і світ винен українській стороні вибачення за відсутність рішучої відповіді на окупацію Криму та частини Донбасу у 2014 році. Про це він сказав в інтерв'ю в четвер, 14 квітня, під час всеукраїнського телемарафону.

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За словами Ішингера, у квітні 2008 року, коли проходив Бухарестський саміт НАТО, під час якого Україні могли надати ПДЧ щодо приєднання до Альянсу, російського вторгнення до Грузії ще не відбулося, і організація прагнула "вибудувати якусь комплексну" структуру безпеки разом із РФ.

"Звичайно, ми помилялися, тепер це зрозуміло. І тепер нам потрібно пошкодувати, що ми тоді так помилилися, тому що тепер ваша країна стала жертвою такої зухвалої агресії. Але нелегко було передбачити такі події навесні 2008 року", — сказав дипломат.

Ішингер, коментуючи відмову Заходу рішуче відреагувати на окупацію Криму та частини Донбасу у 2014 році, заявив, що на той момент країни "не оцінили розмах, обсяг і глибину подій".

"Ми думали, ми зможемо вести якісь переговори. А це виявилося непросто, якщо неможливо. Ми винні вибачення за те, що ми не зрозуміли справжніх російських намірів і недостатньо енергійно відгукнулися на виклики 6-8 років тому", — констатував глава Мюнхенської конференції.

Також Ішингер висловив упевненість, що РФ у разі захоплення України піде далі, оскільки відчуває "виклик із боку ЄС, Західної Європи та Євроатлантичного об'єднання", і виступив за те, щоб Німеччина підтримала ініціативу повного ембарго на російські енергоресурси.

"Це дуже важке рішення, дуже болісне для Німеччини, тому що, починаючи з 70-х років, уже років 50 була віра в Німеччині, що Росія, насамперед Радянський Союз, тепер Росія, буде дуже надійним постачальником енергії, яка потрібна Німеччині. Але моя особиста думка, що зараз економічні роздуми мають відійти на другий план, а стратегічні – на перший", — сказав дипломат.

Нагадаємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що масове вбивство російськими військовими мирних жителів міста Буча Київської області стало можливим лише тому, що 14 років тому в Бухаресті НАТО не ухвалило рішення про надання українській стороні ПДЧ.

У відповідь колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що вважає за правильне рішення не приймати Україну в НАТО на саміті Альянсу у 2008 році.