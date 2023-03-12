В Германии чеченец избил бойца ВСУ, который лечился после ранения, — консул (фото)

По информации украинского консульства, конфликт возник после того, как охранник гостиницы сделал предупреждение относительно дресс-кода украинского бойца когда тот вошел в бар в военной форме.

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В немецком городе Франфуркт-на-Майне в одной из гостиниц охранник жестоко избил украинского военнослужащего, который проходил в Германии реабилитацию после полученного на фронте ранения. Как рассказал 12 марта генеральный консул Украины Вадим Костюк в комментарии изданию "Новинарня", конфликт возник между уроженцем Кавказа и бойцом ВСУ из-за требования соблюдать дресс-код в баре гостиницы.

По словам консула, вечером 10 марта украинский военнослужащий зашел в бар отеля в военной форме. Охранник сделал ему несколько предупреждений о несоответствии его дресс-кода, и после словесной перепалки между мужчинами завязалась драка.

"Произошла речевая перепалка, а затем драка после попытки со стороны охраны (представитель народов Кавказа) вывести нашего бойца. В результате драки у нашего гражданина — перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт", — рассказал Костюк.

Журналистка Ульяна Флишко опубликовала скриншоты, переписки в закрытой Facebook-группе "Украинцы во Франкфурте-на-Майне". В посте говорилось, что драка произошла в отеле Roomers, а охранником был чеченец. Пользователи написали, что 23-летний чеченец избил мужчину, который зашел в бар в форме ВСУ, передвигаясь с помощью трости, так как у него были ранения ног. При этом имя потерпевшего украинца не уточняется.

Юридический аспект инцидента

Консул добавил, что украинский военный был госпитализирован и теперь его ждет операция на челюсти, которую запланировали на вторник, 14 марта. При этом дипломаты решат юридические вопросы — помогут с подачей заявления в полицию и с поиском адвоката. Также консульство намерены запросить у полицейских доступ к видеозаписи с места происшествия.

По предварительной информации, претензи у охранника могли возникнуть из-за того, что в Германии для ношения военной формы вне службы необходимо получить специальное разрешение. Поэтому дипломаты выясняют правовые аспекты происшествия, и в частности относительно ношения военной одежды украинскими военнослужащими, а также посещения в ней подобных заведений.

Ранее сообщалось, что 13 февраля в Турции произошла массовая драка между российскими футболистами из команды "Шинник" и украинской командой "Минай". По информации интернет-издания Baza, конфликт возник после того, как несколько футболистов из Украины стали интересоваться у россиян, почему они не выходят на митинги и не протестуют против преступной политики Кремля.