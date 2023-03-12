У Німеччині чеченець побив бійця ЗСУ, який лікувався після поранення, — консул (фото)

За інформацією українського консульства, конфлікт виник після того, як охоронець готелю зробив попередження щодо дрес-коду українського бійця, коли той увійшов до бару у військовій формі.

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У німецькому місті Франфуркт-на-Майні в одному з готелів охоронець жорстоко побив українського військовослужбовця, який проходив у Німеччині реабілітацію після пораненого на фронті. Як розповів 12 березня генеральний консул України Вадим Костюк у коментарі виданню "Новинарня", конфлікт виник між уродженцем Кавказу та бійцем ЗСУ через вимогу дотримуватися дрес-коду в барі готелю.

За словами консула, увечері 10 березня український військовослужбовець зайшов до бару готелю у військовій формі. Охоронець зробив йому кілька попереджень про невідповідність його дрес-коду, і після словесної суперечки між чоловіками почалася бійка.

"Відбулася розмовна суперечка, а потім бійка після спроби з боку охорони (представник народів Кавказу) вивести нашого бійця. В результаті бійки у нашого громадянина — перелом щелепи та струс мозку. Поліцією зафіксовано цей факт", — розповів Костюк.

Журналістка Уляна Флішко опублікувала скріншоти, листування у закритій Facebook-групі "Українці у Франкфурті-на-Майні". У пості йшлося про те, що бійка сталася в готелі Roomers, а охоронцем був чеченець. Користувачі написали, що 23-річний чеченець побив чоловіка, який зайшов у бар у формі ЗСУ, пересуваючись за допомогою тростини, бо мав поранення ніг. При цьому, ім'я потерпілого українця не уточнюється.

Юридичний аспект інциденту

Консул додав, що український військовий був госпіталізований і тепер на нього чекає операція на щелепі, яку запланували на вівторок, 14 березня. При цьому дипломати вирішать юридичні питання — допоможуть із поданням заяви до поліції та з пошуком адвоката. Також консульство мають намір запросити в поліцейських доступ до відеозапису з місця події.

За попередньою інформацією, претензії у охоронця могли виникнути через те, що в Німеччині для носіння військової форми поза службою необхідно отримати спеціальний дозвіл. Тому дипломати з'ясовують правові аспекти події, зокрема щодо носіння військового одягу українськими військовослужбовцями, а також відвідування в ньому подібних закладів.

Раніше повідомлялося, що 13 лютого у Туреччині сталася масова бійка між російськими футболістами з команди "Шинник" та українською командою "Минай". За інформацією інтернет-видання Baza, конфлікт виник після того, як кілька футболістів з України почали цікавитись у росіян, чому вони не виходять на мітинги та не протестують проти злочинної політики Кремля.