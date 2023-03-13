В ЄС закликали вже зараз готуватися до перемовин про завершення війни в Україні

Ексочільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що рішення про старт мирного діалогу має ухвалювати лише Київ, однак почати збирати контактну групу для цього процесу варто вже зараз.

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Колишній голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер запропонував вже розпочати створення міжнародної групи для майбутніх перемовин між Україною та Росією. Він зазначив, що про підштовхування українського керівництва до перемовин не йдеться, однак іншим країнам варто вже готуватись до них. Про це стало відомо з його коментаря виданню Tagesspiegel.

"Поряд із постачанням зброї та фінансовою підтримкою ми маємо запропонувати перспективу наростальному хору критичних питань у США, а також у нас у Німеччині", — написав німецький посадовець.

Водночас Ішингер підкреслив, що він не підштовхує Україну для перемовин вже зараз. За його словами, це було б рівнозначно капітуляції перед країною-агресоркою і таке рішення може приймати лише українське керівництво.

"Безумовно, не може йтися про те, щоб вимагати від України негайної готовності до переговорів", — завірив він.

Водночас старт мирного процесу для України вже на часі, впевнений німецький правник. Він закликав почати формувати міжнародну політично-стратегічну контактну групу, щоб її учасники сформували принаймні частину посередницької групи та готувались до перемовин. Ішингер бачить її схожою на форматі "Рамштайн" з конференціями для обговорення військової підтримки.

Політик поділився і власними уявленнями щодо того, які країни мають у таку групу увійти. На його думку, створити групу для формату посередництва можуть США, Великобританія, Франція та Німеччина. Також до групи могли б доєднатись партнери цих країн: Канада, Іспанія, Польща, Італія та країни Балтії. Ішингер не забув і про міжнародні організації та запевнив, що залученими мають бути ООН, ОБСЄ, ЄС та НАТО.

Ексголова Мюнхенської конференції завірив, що до початку безпосередньо перемовин група може проводити регулярні зустрічі очільників МЗС та обговорювати деталі мирного процесу — хто міг би його контролювати, у якому форматі домовлятимуться країни про розведення сил тощо.

Публічні заклики відмовитись від постачання зброї Україну для наближення миру політик розкритикував та назвав проявом "абсолютно непотрібної слабкості".

Нагадаємо, у 2022 році Вольфганг Ішингер публічно визнав провину Заходу у війні в Україні. Він заявив, що країни помилково не надали Україні ще у 2008 році перспективи членства у НАТО та не відреагували досить рішуче на окупацію українських територій у 2014 році.

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