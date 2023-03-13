"Останутся талибы и горстка союзных стран": экспорт российского оружия терпит крах, — SPIRI

По словам аналитиков, экспорт российского оружия сократился в 8 из 10 крупнейших покупателей. Так, в Индию количество поставляемых вооружений упало на 37%, а в остальные 7 стран — в среднем на 59%.

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Экспорт оружия из России упал на 31% в период с 2013–2017 по 2018–2022 годы. Доля РФ в мировом экспорте вооружений снизилась с 22 до 16%. Об этом говорится в отчете "Стокгольмского международного института исследований мира" (SIPRI).

"В глобальном экспорте вооружений долгое время доминировали США и Россия… Однако разрыв между ними значительно увеличился", — говорится в отчете.

Сообщается, что экспорт российского оружия сократился в 8 из 10 крупнейших покупателей. Например, в Индию количество поставляемых вооружений упало на 37%, а в остальные 7 стран — в среднем на 59%. С другой стороны, Китай и Египет стали покупать больше оружия у России. Так, в эти государства поставки выросли на 39% и 44% соответственно.

"Вполне вероятно, что вторжение в Украину еще больше ограничит российский экспорт оружия", — заявил старший научный сотрудник Программа SIPRI по поставкам оружия Симон Веземан.

По его словам, Кремлю приходится уделять куда больше внимания обеспечению своей группировки в Украине.

Давление со стороны США

Кроме того, Веземан сказал изданию Newsweek, что второй проблемой для России является давление на покупателей российского оружия со стороны Соединенных Штатов. Так, Вашингтон, по словам эксперта, оказывал давление на Индию и Индонезию, из-за чего они решили отказаться от весомой доли оружия российского производства. Также Штаты повлияли на Египет, чтобы тот отказался от самолетов из РФ.

По словам Веземана, у России были проблемы с экспортом оружия еще до того, как Путин решил начать полномасштабное вторжение в Украину. Так, США давят на покупателей, предлагая им также доступ к своим технологиям вместо российских.

Будущее Росси на рынке оружия

Неназванный источник рассказал журналистам, что экспортные контракты России "отодвинуты в самый дальний угол", так как для Москвы потребности ее войск в Украине являются приоритетом.

"Я подозреваю, будут значительные задержки с выполнением даже существующих соглашений из-за сочетания прекращения поставок запчастей иностранного производства и борьбы за наращивание внутреннего производства", — сказал источник.

По его словам, весь мир видит, как показывает себя российское оружие в Украине. И это "не вдохновляет" потенциальных покупателей. Кроме того, Россия решила купить дроны-камикадзе у Ирана, который уже многие годы находится под санкциями. Это также негативно повлияло на ее репутацию.

"Я думаю, что мы наблюдаем ранние стадии процесса, в результате которого Россия выпадает из списка ведущих экспортеров оружия в мире. … Она будет продолжать торговать с талибами и горсткой союзных стран, возможно, посредством некоторых бартерных сделок, но это все", — отметил источник.

Отметим, что, согласно тому же отчету SIPRI, Украина вошла в тройку мировых лидеров по импорту оружия в 2022 году. По данным аналитиков, за пять лет уровень поставок вооружения в Украину составлял всего 2% от мирового. Однако после полномасштабного вторжения наша страна заняла третье место в мире по импорту оружия.