Не упоминать РФ: Индия хочет убедить членов G20 "правильно" называть войну в Украине, — СМИ

Больше того, Россия и Китай недовольны, что при описании российского вторжения в Украину используется слово "война".

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Нью-Дели пытается убедить Москву и Пекин использовать определенный "словарь" при описании российского вторжения в Украину. Речь идет о том, чтобы называть его "войной в Украине", а не "войной России в Украине". Об этом пишет Bloomberg.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника, именно такая формулировка использовалась на саммите представителей стран G20 в ноябре 2022 года.

В материале также говорится, что на встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20 в минувшие выходные не удалось достичь согласия по поводу формулировок, описывающих российскую агрессию в Украине. Это вынудило Индию опубликовать отдельное резюме председателя вместо традиционного совместного коммюнике. Россия и Китай ушли от формулировок, согласованных ранее на Бали. Как рассказал министр финансов Индии Нирмала Ситхараман после завершения встречи глав финансовых органов, они выступили против использования слова "война".

Министр иностранных дел Индии Винай Кватра заявил, что война России в Украине в любом случае будет частью обсуждения на саммите. Однако Нью-Дели не может предрешать исход встречи дипломатов.

Кроме того, журналисты пишут, что госсекретарь США Энтони Блинкен не будет встречаться со своими российскими и китайскими коллегами на саммите G20 в Индии из-за российского вторжения в Украину, а также из-за подозрений о том, что Пекин может отправить в Москву оружие.

"Нет планов увидеть их на G-20", — сказал Блинкен. Он добавил, что он может участвовать в групповых заседаниях на встрече вместе с дипломатами из этих стран.

Напомним, что на встречу в Нью-Дели приедут глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Китай, как ожидается, направит своего министра иностранных дел Цинь Гана. Всего в мероприятии примут участие представители 40 стран, в том числе приглашенные Индией страны, не входящие в G20, а также представители международных организаций.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин появился в списке глав государств G20, которые должны встретиться в сентябре 2023 года. Это будет 18-й саммит глав государств и правительств G20.

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