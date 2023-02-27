Индия против: война в Украине станет главной темой на саммите стран G20 в марте, — СМИ

По словам журналистов, Индия хочет, чтобы основное внимание на встрече уделили изменениям климата и долгам развивающихся стран.

Related video

Война России против Украины, а также напряженность между США и Китаем будут главными темами на саммите страны G20. Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что саммит, на котором встретятся министры иностранных дел государств "Большой двадцатки", встретятся уже первого марта в Нью-Дели, Индия. Примечательно, что сама Индия против того, чтобы российское вторжение в Украину было главной темой саммита. Правительство Нарендры Моди хочет, чтобы основное внимание уделили изменениям климата и долгам развивающихся стран.

По словам анонимного индийского чиновника, Нью-Дели собирается продолжать говорить о развитии глобального Юга и поднимать вопросы, имеющие отношение к региону.

Сообщается, что Нью-Дели стремится придерживаться деликатной нейтральной линии в российско-украинской войне.

"Маловероятно, что министры иностранных дел G20 смогут договориться о единых формулировках, предлагающих пути и механизмы урегулирования ситуации в Украине", — сказал бывший индийский дипломат Анил Вадхва.

Отношения США и Китая

Издание пишет, что отношения между США и Китаем обострились после того, как американские военные сбили, по их словам, китайский воздушный шар-шпион. В Пекине заявили, что шар был гражданским, а не разведывательным, и назвал ответ США чрезмерной реакцией. Ситуация заставила Блинкена отложить запланированный визит в КНР.

Высокопоставленный китайский дипломат Ван И заявил, что действия США в связи с инцидентом с были "невообразимыми" и "истерическими".

Саммит G20

В материале напомнили, что на встречу в Нью-Дели приедут глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Китай, как ожидается, направит своего министра иностранных дел Цинь Гана. Всего в мероприятии примут участие представители 40 стран, в том числе приглашенные Индией страны, не входящие в G20, а также представители международных организаций.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин появился в списке глав государств G20, которые должны встретиться в сентябре 2023 года. Это будет 18-й саммит глав государств и правительств G20.

По завершении саммита в Нью-Дели будет принята Декларация лидеров "Группы двадцати", в которой будет заявлена приверженность лидеров приоритетам.