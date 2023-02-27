Індія проти: війна в Україні стане головною темою на саміті країн G20 у березні, — ЗМІ

За словами журналістів, Індія хоче, щоб основну увагу на зустрічі приділили змінам клімату та боргам країн, що розвиваються.

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Війна Росії проти України, а також напруга між США та Китаєм будуть головними темами на саміті країн G20. Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що саміт, на якому зустрінуться міністри закордонних справ держав "Великої двадцятки", відбудеться вже першого березня у Нью-Делі, Індія. Цікаво, що сама Індія проти того, щоб російське вторгнення в Україну було головною темою саміту. Уряд Нарендри Моді хоче, щоб основну увагу приділили змінам клімату та боргам країн, що розвиваються.

За словами анонімного індійського чиновника, Нью-Делі збирається продовжувати говорити про розвиток глобального Півдня та порушувати питання, які стосуються регіону.

Повідомляється, що Нью-Делі прагне дотримуватись делікатної нейтральної лінії у російсько-українській війні.

"Малоймовірно, що міністри закордонних справ G20 зможуть домовитися про єдині формулювання, які пропонують шляхи та механізми врегулювання ситуації в Україні", — сказав колишній індійський дипломат Аніл Вадхва.

Відносини США та Китаю

Видання пише, що відносини між США та Китаєм загострилися після того, як американські військові збили, за їхніми словами, китайську повітряну кулю-шпигун. У Пекіні заявили, що куля була цивільною, а не розвідувальною, і назвали відповідь США надмірною реакцією. Ситуація змусила Блінкена відкласти запланований візит до КНР.

Високопоставлений китайський дипломат Ван І заявив, що дії США у зв'язку з інцидентом були "неймовірними" та "істеричними".

Саміт G20

У матеріалі нагадали, що на зустріч у Нью-Делі приїдуть голова МЗС РФ Сергій Лавров, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Китай, як очікується, направить свого міністра закордонних справ Цинь Гана. Загалом у заході візьмуть участь представники 40 країн, зокрема запрошені Індією країни, що не входять до G20, а також представники міжнародних організацій.Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін з'явився у списку глав держав G20, які мають зустрітися у вересні 2023 року. Це буде 18-й саміт глав держав та урядів G20.

Після завершення саміту в Нью-Делі буде прийнято Декларацію лідерів "Групи двадцяти", в якій буде заявлено прихильність лідерів до пріоритетів.