Саміт G20 у Нью-Делі: у списках учасників з'явився Путін (фото)

Країна, що приймає, — Індія — поки що ніяк не прокоментувала участь російського президента в саміті в Нью-Делі.

Related video

У списку учасників саміту G20, запланованого на 9-10 вересня у Нью-Делі, з'явилося прізвище президента РФ. Портрет Володимира Путіна було опубліковано на сторінці учасників саміту.

Фотографію президента РФ розмістили між портретами інших учасників, запрошених на саміт. Це президент Республіки Корея Юн Сок Ель та король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд.

Зауважимо, що Індія, яка головуватиме на саміті G20, нічого не заявляла про участь чи не участь у заході Володимира Путіна.

[ + – ] Лідери країн, які братимуть участь у саміті G20, запланованому на вересень 2023 року Фото: Скриншот

Cаміт G20 у Нью-Делі: що про нього відомо

2023 року головуватиме на саміті Індія.

Тема цьогорічного саміту — "Одна Земля. Одна сім'я. Одне майбутнє". Фраза взята із стародавнього санскритського тексту Маха-Упанішад. По суті, тема стверджує цінність всього життя — людини, тварин, рослин та мікроорганізмів — та їх взаємозв'язок на планеті Земля та у ширшому Всесвіті.

Логотип і тема разом передають потужне послання головування Індії в G20, яке полягає у прагненні до справедливого та рівноправного росту для всіх у світі, оскільки ми переживаємо ці неспокійні часи стійким, цілісним, відповідальним та інклюзивним чином.

18-й саміт глав держав та урядів G20 відбудеться 9-10 вересня 2023 року у Нью-Делі.

Саміт стане кульмінацією всіх процесів та зустрічей "Групи двадцяти", що проводилися протягом року між міністрами, високопоставленими офіційними особами та громадянським суспільством.

Після завершення саміту в Нью-Делі буде прийнято Декларацію лідерів "Групи двадцяти", в якій буде заявлено відданість лідерів пріоритетам, обговореним та узгодженим на відповідних зустрічах міністрів та робочих груп.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін був відсутній на саміті G20 у листопаді 2022 року, але все одно опинився в центрі уваги світових лідерів, які борються з наслідками війни РФ проти України. За інформацією Bloomberg, таким чином російський лідер вирішив уникнути потенційної конфронтації із президентом США Джо Байденом та союзниками Вашингтона під час саміту.

Фокус також писав, що президент України Володимир Зеленський закликав закінчити війну в Україні на саміті G20 на Балі. Він заявив, що не можна дозволити РФ знову зібрати сили для наступу.