Саммит G20 в Нью-Дели: в списках участников появился Путин (фото)

Принимающая страна — Индия — пока никак не прокомментировала участие российского президента в саммите в Нью-Дели.

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В списке участников саммита G20, запланированного на 9-10 сентября в Нью-Дели, появилась фамилия президента РФ. Портрет Владимира Путина был опубликован на странице участников саммита.

Фотографию президента РФ разместили между портретами других участников, приглашенных на саммит. Это президент Республики Корея Юн Сок Ель и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Заметим, что Индия, которая будет председательствовать на саммите G20, ничего не заявляла об участии или не участии в мероприятии Владимира Путина.

[ + – ] Лидеры стран, которые будут участвовать в саммите G20, запланированном на сентябрь 2023 года Фото: Скриншот

Cаммит G20 в Нью-Дели: что о нем известно

В 2023 году председательствовать на саммите будет Индия.

Тема саммита в этом году — "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее". Фраза взята из древнего санскритского текста Маха-упанишад. По сути, тема утверждает ценность всей жизни — человека, животных, растений и микроорганизмов — и их взаимосвязь на планете Земля и в более широкой Вселенной.

Логотип и тема вместе передают мощное послание председательства Индии в G20, которое заключается в стремлении к справедливому и равноправному росту для всех в мире, поскольку мы переживаем эти неспокойные времена устойчивым, целостным, ответственным и инклюзивным образом.

18-й саммит глав государств и правительств G20 состоится 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели.

Саммит станет кульминацией всех процессов и встреч "Группы двадцати", проводившихся в течение года между министрами, высокопоставленными официальными лицами и гражданским обществом.

По завершении саммита в Нью-Дели будет принята Декларация лидеров "Группы двадцати", в которой будет заявлена приверженность лидеров приоритетам, обсужденным и согласованным на соответствующих встречах министров и рабочих групп.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отсутствовал на саммите G20 в ноябре 2022 года, но все равно оказался в центре внимания мировых лидеров, борющихся с последствиями войны РФ против Украины. По информации Bloomberg, таким образом российский лидер решил избежать потенциальной конфронтации с президентом США Джо Байденом и союзниками Вашингтона во время саммита.

Фокус также писал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал закончить войну в Украине на саммите G20 на Бали. Он заявил, что нельзя позволить РФ снова собрать силы для нового наступления.