Выбор Тайваня, вооружение Японии, развилка Африки. Какие тектонические плиты сдвинула война в Украине

Развязанная 24 февраля 2022 года Российской Федерацией война в Украине повлияла на геополитические процессы в разных уголках планеты, в том числе и в тысячах километров от нашего государства. Фокус разобрался, как война повлияла на мотивацию жителей Тайваня, оборонительную доктрину Японии и перед каким выбором поставила страны Африки.

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Чаще всего ситуацию в Украине сравнивают с Тайванем. На первый взгляд, действительно просматриваются достаточно значительные аналогии – могучая страна стремится поглотить своего намного меньшего соседа, апеллируя к "исторической справедливости". Однако если более глубоко разобраться в ситуации, то различий окажется гораздо больше, чем сходства. Ведь Тайвань никто не признает отдельным государством. Даже США считают его неотъемлемой частью Китая. Они выступают чем-то вроде гарантов его широкой автономии. Но самое важное – большинство тайваньцев считают себя частью китайского народа. Если проводить аналогию с Россией, то это — как если бы от большевиков сумела отделиться республика адмирала Колчака.

Еще одним результатом анализа ситуации с Тайванем является проекция реакции сторон на российско-украинскую войну только на Пекин. Действительно, коммунистические власти Поднебесной приняли во внимание ошибки Москвы. И это вроде бы снижает риски военного вторжения. Однако немногие учитывают возможную реакцию тайваньских обывателей. Готовы ли они платить за свою свободу ту же цену, что и украинцы? С этой точки зрения новый смысл приобретают террористические атаки россиян на украинскую инфраструктуру.

Кадры замерзающих украинцев оказали бы настоящую медвежью услугу китайскому дракону в процессе переманивания обывателей на свою сторону. А социологические опросы на острове свидетельствуют о том, что именно обывательский подход наиболее популярен среди тайваньцев — большинство хотят просто сохранить статус-кво при достаточно обеспеченном обществе.

[ + – ] Президент Тайваня Цай Ин Вэнь объявила о продлении срока обязательной военной службы с четырех месяцев до года, заявив, что острову необходимо подготовиться к растущей угрозе со стороны Китая Фото: Getty Images

Именно ставку на обывательскую инертность, разрабатывая свою "спецоперацию", делал Путин — и именно на это, похоже, надеется и Пекин, поддерживая партию Гоминдан. Обозреватель Би-Би-Си по Тайваню Фрэнсис Мао отмечает, что на острове сейчас по сути сформировалась двухпартийная система (националистическая партия Гоминдан и Демократическая прогрессивная партия). Интересно, что хотя Республику Китай на Тайване основали именно представители Гоминдана в далеком 1949 году, однако в последние годы они выступают за сотрудничество с материковым Китаем. В то время как прогрессивные демократы (у власти на острове с 2016 года) придерживаются идеи движения к полной независимости острова. От того, кто выиграет президентские выборы в 2024 году, будет зависеть дальнейшая "китайская" политика острова Тайвань.

В ноябре 2022 года Гоминьдан выиграл муниципальные выборы, в том числе и в столице — Тайбэе. Местный журналист Хилтон Ип назвал результаты выборов признаком того, что избирателей беспокоят не только вопросы взаимодействия с материковым Китаем. Теперь ключевыми для будущей судьбы острова являются выборы президента.

Действующий президент Цай Ин Вэнь сделала фундаментом своей партийной кампании именно националистическую риторику, по сути, стремясь превратить выборы 2024 года в референдум о независимости Тайваня, что может сыграть с ней злую шутку (ведь большинство тайванцев не готовы к радикальным изменениям в любую сторону).

[ + – ] Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве. Не окажется ли, что Украина – это единственный реальный актив Вашингтона после так называемого "конца истории"? Фото: Getty Images

Однако что сделают тайваньцы, если по ту сторону пролива убедительно дадут понять, что единственный способ избежать войны — это постепенное слияние с КНР? Как возможный вариант рассматривается вхождение отдельными городами, что теоретически Гоминьдан может продвигать, даже проиграв выборы президента.

Не окажется ли, что для США, годами поддерживавших Тайвань всеми возможными способами (в том числе и вооруженно), что Украина – это единственный реальный актив Вашингтона после так называемого "конца истории"? Ведь российско-украинская война с одной стороны действительно стала предостережением для ястребов Пекина, однако с другой стороны она является страшилкой для обывательской части общества Тайваня, которая вполне реально может "не заметить" ползучую аннексию острова в дружеских объятиях КНР — как альтернативу острой войне, в которой Тайвань может устоять лишь ценой значительных жертв и разрушений.

Новые самураи. Почему из-за войны войны в Украине Япония возрождает армию

Не менее значительные, тектонические изменения происходят к северу от мятежного острова. Япония на всех парусах несется к восстановлению своей армии. Сейчас ее войска имеют формальный статус сил самообороны, то есть, практически, милиции. Что не помешало оснастить их современным оружием, например, боевыми самолетами V поколения F-35, а также занять высокие места в рейтингах армий мира и размеров военных бюджетов (или бюджетов сил самообороны).

Лучшего времени и повода, чем сейчас, просто не найти. По утверждению эксперта по международным отношениям Университета Темпл Джеймса Брауна, японское общественное мнение все же выступает за пацифистский статус страны. Японцы считают, что их армия должна иметь достаточные средства для самообороны, однако не для нападения на территории других государств. Именно общественное мнение не позволило провести милитаризацию Японии уже покойному экс-премьеру Синдзо Абэ.

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Но сейчас в Токио уже готовят общественное мнение, к изменению статуса сил обороны, распространяя слухи, что на месте Украины должна быть Япония. Таким образом правительство Страны Восходящего Солнца планирует повторить опыт шведских коллег, которые на фоне шока тамошнего общества от первой за десятилетия большой войны в Европе отказались от двухсотлетних традиций нейтралитета. У Японии опыт жизни без полноценной армии значительно короче. И последние опросы показывают, что сдвиги в этом направлении есть. Ведь ужесточение суверенных вооруженных сил поддерживают более 60% населения.

Денацификация Японии повлечет за собой тектонические изменения в системе безопасности региона, ведь США перестанут быть единственным гарантом безопасности этого уголка мира. И вопрос, как на это реагировать Северной и Южной Кореям, которые до войны между собой обе стали жертвой агрессии со стороны Японии, остается открытым.

Однако в противовес проблемам с Кореями в среднесрочной перспективе рост военной мощи Японии выгоден США, ведь это усугубит "четырехсторонний диалог" (Quad), куда также входит Индия – одна из немногих стран в мире, которая дружит с Москвой, но откровенно враждует с Пекином. .

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Россия, Индия и нефтяные королевства: дружба в обмен на ресурсы

Индия отказалась вводить санкции против РФ. Для нее агрессия России породила немало экономических возможностей. Во времена мирового кризиса энергоресурсов Индия получает нефть из РФ со значительной скидкой. Ее можно либо перепродать, заработав деньги практически из воздуха, либо насытить дешевыми нефтепродуктами свою экономику, что даст ей столь необходимое сейчас конкурентное преимущество.

В похожей ситуации оказались и богатые нефтью монархии Ближнего Востока. Они получают сверхприбыли на сырье, себестоимость которого во много раз ниже современной рыночной стоимости. Также они, как и Индия, пытаются торговаться с США и глобальным Западом за место в геополитической структуре планеты, пытаясь получить как можно больше преференций в обмен на политическую лояльность. Времена, когда из Вашингтона могли просто позвонить в Эр-Рияд для установления необходимой конъюнктуры на нефтяном рынке, прошли, и состоявшийся в октябре 2022 года саммит ОПЕК+ это продемонстрировал.

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Другое дело, что у арабов и индийцев разные цели. Если Саудовская Аравия намерена утвердиться как региональный лидер, то ядерная Индия стремится к гораздо большему – месту в Совете Безопасности ООН, то есть, входу в элиту всего мира. Не объединят ли такие амбициозные цели Нью-Дели против себя ярых врагов – Пекин и Вашингтон?

Учитывая, что соперничество США и Китая слишком уж острое, скорее всего, Вашингтон будет более склонен поддерживать баланс в отношениях с Индией на средства арабских стран – ее конкурентов за лидерство в регионе. Тем более, что у индийцев — конфликт с мусульманским Пакистаном, что не способствует дружеским отношениям с арабами-мусульманами.

Российско-украинская война обострила все эти противоречия, и Передняя Азия уже находится на грани войны между Ираном и Саудовской Аравией / Израилем. И далее на восток ситуация не становится более стабильной и миролюбивой.

Африканское эхо войны в Украине: оружие, зерновые коридоры, "демократия"

Едва ли не самое большое среди дальних регионов прямое влияние войны в Украине уже сейчас испытала Африка. Парадокс – регион, который наименее значим в геополитике и никак не мог влиять на решение о войне или мире, понес прямые материальные потери от агрессии России против Украины. Стоит отметить, что Кремль в своих нарративах часто называл Африку дружественным регионом и позиционировал себя как защитник бывших угнетенных колоний от их метрополий, которые не оставили желания в дальнейшем эксплуатировать уже независимые государства. На практике же Москва способствовала росту цен на продовольствие (которое сама Россия активно экспортирует) и на время вообще практически взяла в заложники государства Африки, затягивая подписание зерновой сделки.

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На самом деле Африка уже давно сегментирована, и если она была неблагосклонно настроена к Западу как бывшим колонизаторам, то ее вектор был направлен отнюдь не в сторону РФ, а на КНР и личную инициативу Си Цзиньпина — "Один пояс — один путь" (BRI). Масштабы сотрудничества отчетливо отражают сметы совместных проектов. Китай инвестирует в африканские проекты около $40 млрд, Россия же почти в четыре раза меньше – $12,5 млрд.

Откровенно пророссийскими можно считать разве что режимы, сотрудничающие с так называемой ЧВК "Вагнер". Это уже совсем авторитарные государства, против которых в основном введены международные санкции (например, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Буркина-Фасо в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара), поэтому их выбор невелик. Часть из них частично практически оккупированы российскими милитарными группами – той же ЧВК "Вагнер".

На стороне США традиционно стоят страны с демократическим общественным строем. Бывший посол США в Танзании Р. Стит насчитал 16 государств региона с населением около миллиарда человек, где функционируют институты демократических выборов и свободного рынка. Среди них Гана, Южная Африка, Кения, Танзания, Нигерия и другие. По его мнению, образ жизни в этих государствах указывает, что демократия в Африке работает. Правда, остается вопрос, насколько устойчивы демократические институты в этих странах. Ведь только случился военный переворот в Мали — и туда уже направляются военные инструкторы из ЧВК "Вагнер". А демократическому правительству Южной Африки ничто не мешает налаживать тесные экономические связи с КНР и даже планировать совместные военные учения, на которых будут присутствовать и российские войска. С другой стороны, за резолюцию Генассамблеи ООН о выводе российских войск из Украины проголосовало 28 африканских стран.

Другим государствам Африки приходится четко определяться с тем, какую сторону занять. Для того, чтобы облегчить выбор, США провели первый за восемь лет саммит США-Африка, где африканским государствам было предложено присоединиться к американским финансовым, гуманитарным и инфраструктурным проектам, которые должны стать для африканских государств альтернативой китайскому BRI. И США готовы выделить на свои проекты около $55 млрд.

Эксперт Агентства США по международному развитию Уитни Шнайдман вместе с профессором и исполнительным директором Школы глобального менеджмента Thunderbird Университета штата Аризона отмечают, что инициативы США в регионе направлены на решение актуальных проблем Африки – обеспечение функций социальной сферы, здравоохранения и борьбы с климатическими изменениями

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Однако это актуально с точки зрения представителей открытых обществ Запада. Но с кем удобнее работать местным элитам? В мирное время ответ был бы однозначным – КНР. Война поставила дополнительные знаки вопроса. Ведь на прямую конфронтацию с США пока не готов идти даже Пекин, и уж точно не настолько готовы к этому африканские лидеры.

Именно по этому вектору и пройдет водораздел между африканскими государствами в ближайшие десятилетия. Также весомым сдвигом стало вхождение Украины в африканскую политику. Ожидаемо, что это происходит из-за "зерновых коридоров".

Да, Украина будет налаживать сотрудничество с государствами, которые станут хабами поставки зерна и других продовольственных товаров на континент. Пока таким государством вызвался стать Сенегал. В перспективе Африка может более четко разделиться в форме интеграционных объединений, одни из них будут торговать и сотрудничать с США (и, очевидно, с Украиной как младшим партнером), другие же — с Китаем и сохранят определенный уровень взаимодействия с РФ. И процессы в данном направлении были ускорены (или даже в некоторых случаях запущены) 24 февраля 2022 года.

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