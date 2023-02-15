Дни ЧВК "Вагнер" сочтены? Переведут ли наемников из Украины в Африку

"Вагнеровцы" добились минимальных успехов в большой войне благодаря тактике "мясных волн" и захватили Соледар. Наступление на Бахмут увязло, а а потери составляют десятки тысяч. Иностранные эксперты считают, что ЧВК "Вагнер" свой ресурс выработала, а вот украинские специалисты имеют другое мнение. Фокус выяснял, к чему стоит готовиться армии Евгения Пригожина.

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Битва за Соледар, после которой Вооруженные силы Украины отошли из города, стоили России совокупных потерь, сопоставимых с Первой и Второй чеченскими войнами. Добиться побед в соседнем промышленном городе Бахмут, где почти полгода идут тяжелые бои, не выходит.

Евгений Пригожин взял на себя ответственность за захват Соледара — в горячую точку бросали на убой заключенных. С лета прошлого года основатель ЧВК "Вагнер" завербовал в тюрьмах до 50 тысяч человек, заманивая их помилованием и деньгами.

Но желающих воевать в обмен на свободу становится все меньше — многие узнают о высокой смертности боевиков "Вагнера". Глава благотворительной организации "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что из 50 тысяч завербованных осужденных 40 тысяч мертвы или пропали без вести и только 10 тысяч все еще воюют.

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Фокуса Игаль Левин соглашается с озвученными цифрами потерь в рядах "вагнеровцев" и критикует эффективность и боеспособность ЧВК "Вагнер".

[ + – ] ЧВК "Вагнер" вела бои за Соледар, наступая буквально по трупам своих солдат

"Потери точно составляют десятки тысяч, и цифра в 40 тысяч — реальна. Бахмут они более полугода штурмуют. Ценой десятка тысяч человек удалось занять 20 километров территории — руины, посадки поля и степи. Зеки — их основная пробивная сила. Есть приближенные к Пригожину профессиональные наемники, но это максимум 10% всей группировки", — говорит аналитик.

ВСУ трудно сражаться с бесконечными волнами живой пехоты россиян, продолжает Игаль Левин.

"Заканчиваются боекомплекты, а на тебя постоянно движутся мясные волны. Это психологически трудно выдержать", — подчеркивает эксперт.

9 февраля Пригожин неожиданно останавливает вербовку в тюрьмах, объясняя это рассмотрением "порядка миллиона кандидатов из США", желающих повоевать. Бывший "министр обороны ДНР" террорист Игорь Стрелков-Гиркин не понял этот шаг — без вербовки зеков российской армии будет тяжко, и если "Вагнер" не возьмет Бахмут, вряд ли это получится у других.

"Если говорить о ЧВК "Вагнер" в целом, без нее нам будет очень тяжко. "Вагнер" — это в первую очередь не Пригожин, а бойцы и командиры. Причем командиры, способные и обучать пополнение, и заставить артиллерию бить по цели, а не куда угодно, кроме нее. Разбрасываться в сложившейся обстановке подобной военной силой просто невообразимо", — говорил террорист.

Левин допускает, что в Украине может остаться ограниченный контингент "вагнеровцев".

"Будет символическое присутствие, к примеру, профессиональных операторов (так в ЧВК называют "сотрудников"). Вполне можно допустить их массовый перевод в Африку", — сделал выводы офицер.

Минобороны России перехватывает зеков у ЧВК "Вагнер"

Романова в общении с американским изданием Newsweek отметила, что Евгений Пригожин перестал ездить по российским тюрьмам еще 1 февраля. "Хэдхантером" стало Министерство обороны России. Известно минимум 3 случая вербовки представителями министерства в колониях Волгоградской и Кемеровской областей. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний ведут учет новобранцев и передают списки чиновникам, а не людям из ЧВК.

Правозащитница говорит, что военное министерство вербовало заключенных давно, но очень выборочно. Сейчас ситуация изменилась — человеческие ресурсы нужны каждый день.

"Завербованных Минобороны людей немного — до 500 человек. Предлагают те же условия, что и "Вагнер". Кроме одного — они обещают отсутствие внесудебных расстрелов", — объясняет Романова.

Казни и пытки, по сведениям правозащитников, это обычная практика внутри группировки "Вагнер". Многих убивали за отказ участвовать в войне, поэтому внесудебные казни сильно напугали заключенных.

[ + – ] Возможно, "вагнеровцев" оставят в Украине выполнять боевые задачи, пока длится так называемая "спецоперация" Фото: Из открытых источников

"Если Минобороны возьмет на себя новый источник силы для войск, возможности и количественный состав ЧВК "Вагнер" сократятся. Это еще один из способов свести к минимуму роль группы", — считает старший научный сотрудник Института политики зарубежных исследований Роб Ли.

ЧВК "Вагнер" может переключиться на украинских заключенных, сидящих в местах лишения cвободы на оккупированных регионах Украины, добавляет исполнительный директор некоммерческой организации "Ветер перемен" Игорь Сушко.

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал для этого формальную основу — подписал 24 января указ о создании 24 новых колоний строгого режима в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Почему Евгений Пригожин "напрягает" Кремль

В американском Институте изучения войны предположили, что "вагнеровцев" заменят регулярными российскими войсками из-за неудач под Бахмутом. А старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Великобритании Жоана де Деус Перейра говорит, что Кремль показывает Пригожину, кто главный.

Пригожин может пригодиться Путину для решения грязных вопросов в Африке (Мали и Центральноафриканской Республике), а также в Сирии, но снабжение его наемников урежут, отметили западные эксперты в комментарии Newsweek.

Генерал-майор запаса СБУ, военный эксперт Игорь Гуськов, исследующий деятельность различных ЧВК объяснил Фокусу, что "вагнеровцев" оставят в Украине выполнять боевые задачи, пока длится так называемая "спецоперация".

"Лимит у группировки довольно большой — добровольцев с опытом берегут, а зеков бросают на первый эшелон и штурм позиций ВСУ. Пушечного мяса им хватит", — говорит Гуськов.

Задачи наемников в Украине и Африке, по мнению эксперта, абсолютно разные.

Важно

Бойцы Пригожина во дворце людоеда Бокассы. Гражданская война в ЦАР и российская ЧВК "Вагнер"

"Африка — это средство заработка денег, часть уходит высшему генералитету во главе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу и на покупку вооружения, в том числе у Северной Кореи. Деньги нужно брать и на оплату лечения и похоронных услуг. В ЦАР российские наемники помогают местному режиму держаться у власти, а Украина — это боевое применение мини-армии, которую создали по принципу иранского Корпуса стражей исламской революции", — подчеркивает специалист.

[ + – ] Пригожин абсолютно подконтролен и знает свое место, считает эксперт. Он — такой же марионеточный инструмент, как и чеченский лидер Рамзан Кадыров. Фото: ТАСС

Гуськов не верит в сценарий конфликта Пригожина с высшим военным командованием России. Он — такой же марионеточный инструмент, как и чеченский лидер Рамзан Кадыров.

"Создавая очаги напряженности по линии "Пригожин-Кадыров-Герасимов-Шойгу", Путин создает условия для невозможности заговора. Пригожин абсолютно подконтролен и знает свое место. Он говорит ровно столько, сколько ему позволено — отрабатывает методичку Кремля. Вольная критика делается не для занятия места Шойгу, а для популяризации своего проекта", — отмечает Гуськов.

Успехи ЧВК "Вагнер" на востоке Украины зависят от поставок российского тяжелого вооружения — танков, БТР и самолетов по линии Минобороны, заключает он.

Напомним, что украинские военные уничтожили бомбардировщик Су-24М в Бахмуте, на котором летал Пригожин и вызывал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль.

Военнопленный из ЧВК "Вагнер" в интервью газете The New York Times рассказал о разгроме его отряда под Бахмутом. Из 10 наемников в живых остались 2 — он и его товарищ, бежавший к оккупантам.