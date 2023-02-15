Дні ПВК "Вагнер" полічені? Чи переведуть найманців з України в Африку
"Вагнерівці" досягли мінімальних успіхів у великій війні завдяки тактиці "м'ясних хвиль" і захопили Соледар. Наступ на Бахмут загруз, а втрати становлять десятки тисяч. Іноземні експерти вважають, що ПВК "Вагнер" свій ресурс відпрацювала, а ось українські фахівці мають іншу думку. Фокус з'ясовував, до чого варто готуватись армії Євгена Пригожина.
Битва за Соледар, після якої Збройні сили України відійшли з міста, коштували Росії сукупних втрат, які можна порівняти з Першою та Другою чеченськими війнами. Здобути перемог у сусідньому промисловому місті Бахмут, де майже пів року тривають важкі бої, не виходить.
Євген Пригожин узяв на себе відповідальність за захоплення Соледара — у гарячу точку кидали на забій ув'язнених. З літа минулого року засновник ПВК "Вагнер" завербував у в'язницях до 50 тисяч людей, заманюючи їх помилуванням і грошима.
Але охочих воювати в обмін на волю стає дедалі менше — багато хто дізнається про високу смертність бойовиків "Вагнера". Голова благодійної організації "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, що з 50 тисяч завербованих засуджених 40 тисяч мертві або зникли безвісти і лише 10 тисяч усе ще воюють.
Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Фокусу Ігаль Левін погоджується з озвученими цифрами втрат у лавах "вагнерівців" і критикує ефективність та боєздатність ПВК "Вагнер".
"Втрати точно становлять десятки тисяч, і цифра 40 тисяч — реальна. Бахмут вони понад пів року штурмують. Ціною десятка тисяч людей вдалося зайняти 20 кілометрів території — руїни, посадки поля та степу. Зеки — їхня основна пробивна сила. Є наближені до Пригожина професійні найманці, але це максимум 10% усього угруповання", — каже аналітик.
ЗСУ важко боротися з нескінченними хвилями живої піхоти росіян, продовжує Ігаль Левін.
"Закінчуються боєкомплекти, а на тебе постійно рухаються м'ясні хвилі. Це психологічно важко витримати", — наголошує експерт.
9 лютого Пригожин несподівано зупиняє вербування у в'язницях, пояснюючи це розглядом "майже мільйона кандидатів із США", які бажають повоювати. Колишній "міністр оборони ДНР" терорист Ігор Стрєлков-Гіркін не зрозумів цей крок — без вербування зеків російській армії буде тяжко, і якщо "Вагнер" не візьме Бахмут, навряд це вдасться іншим.
"Якщо говорити про ПВК "Вагнер" загалом, без неї нам буде дуже тяжко. "Вагнер" — це насамперед не Пригожин, а бійці та командири. Причому командири, здатні і навчати поповнення, і змусити артилерію бити по цілі, а не куди завгодно, крім неї. Розкидатися в ситуації, що склалася, такою військовою силою просто немислимо", — говорив терорист.
Левін припускає, що в Україні може залишитися обмежений контингент "вагнерівців".
"Буде символічна присутність, наприклад, професійних операторів (так у ПВК називають "співробітників"). Цілком можна допустити їх масове переведення в Африку", — зробив висновки офіцер.
Міноборони Росії перехоплює зеків у ПВК "Вагнер"
Романова у спілкуванні з американським виданням Newsweek зазначила, що Євген Пригожин перестав їздити по російських в'язницях ще 1 лютого. "Хедхантером" стало Міністерство оборони Росії. Відомо щонайменше про 3 випадки вербування представниками міністерства в колоніях Волгоградської та Кемеровської областей. Співробітники Федеральної служби виконання покарань ведуть облік новобранців і передають списки чиновникам, а не людям із ПВК.
Правозахисниця каже, що військове міністерство вербувало ув'язнених давно, але дуже вибірково. Зараз ситуація змінилася — людські ресурси потрібні щодня.
"Завербованих Міноборони людей небагато — до 500 осіб. Пропонують ті ж умови, що й "Вагнер". Окрім однієї — вони обіцяють відсутність позасудових розстрілів", — пояснює Романова.
Страти та тортури, за даними правозахисників, це звичайна практика всередині угруповання "Вагнер". Багатьох убивали за відмову брати участь у війні, тому позасудові страти сильно налякали ув'язнених.
"Якщо Міноборони візьме на себе нове джерело сили для військ, можливості та кількісний склад ПВК "Вагнер" скоротяться. Це ще один зі способів звести до мінімуму роль групи", — вважає старший науковий співробітник Інституту політики закордонних досліджень Роб Лі.
ПВК "Вагнер" може переключитися на українських ув'язнених, які сидять у місцях позбавлення волі на окупованих регіонах України, додає виконавчий директор некомерційної організації "Вітер змін" Ігор Сушко.
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін створив для цього формальну основу — підписав 24 січня указ про створення 24 нових колоній суворого режиму в Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях.
Чому Євген Пригожин "напружує" Кремль
В американському Інституті вивчення війни припустили, що "вагнерівців" замінять регулярними російськими військами через невдачі під Бахмутом. А старша наукова співробітниця Королівського інституту об'єднаних служб Великої Британії Джоана де Деус Перейра каже, що Кремль показує Пригожину, хто є головним.
Пригожин може стати в пригоді Путіну для вирішення брудних питань в Африці (Малі та Центральноафриканській Республіці), а також у Сирії, але постачання його найманців уріжуть, зазначили західні експерти в коментарі Newsweek.
Генерал-майор запасу СБУ, військовий експерт Ігор Гуськов, який досліджує діяльність різних ПВК пояснив Фокусу, що "вагнерівців" залишать в Україні виконувати бойові завдання, доки триває так звана "спецоперація".
"Ліміт в угруповання досить великий — добровольців із досвідом бережуть, а зеків кидають на перший ешелон і штурм позицій ЗСУ. Гарматного м'яса їм вистачить", — каже Гуськов.
Завдання найманців в Україні та Африці, на думку експерта, є абсолютно різними.Важливо
"Африка — це засіб заробітку грошей, частина йде вищому генералітету на чолі з [міністром оборони РФ Сергієм] Шойгу і на покупку озброєння, зокрема в Північній Кореї. Гроші потрібно брати й на оплату лікування та похоронних послуг. У ЦАР російські найманці допомагають місцевому режиму триматися при владі, а Україна — це бойове застосування мініармії, яку створили за принципом іранського Корпусу вартових ісламської революції", — наголошує фахівець.
Гуськов не вірить у сценарій конфлікту Пригожина з найвищим військовим командуванням Росії. Він — такий же маріонетковий інструмент, як і чеченський лідер Рамзан Кадиров.
"Створюючи осередки напруженості по лінії "Пригожин-Кадиров-Герасимов-Шойгу", Путін створює умови для неможливості змови. Пригожин абсолютно підконтрольний і знає своє місце. Він говорить рівно стільки, скільки йому дозволено — відпрацьовує методичку Кремля. Вільна критика робиться не для зайняття місця Шойгу, а для популяризації свого проєкту", — зазначає Гуськов.
Успіхи ПВК "Вагнер" на сході України залежать від постачання російського важкого озброєння — танків, БТР та літаків по лінії Міноборони, підсумовує він.
Нагадаємо, що українські військові знищили бомбардувальник Су-24М у Бахмуті, на якому літав Пригожин і викликав президента України Володимира Зеленського на повітряну дуель.
Військовополонений із ПВК "Вагнер" в інтерв'ю газеті The New York Times розповів про розгром його загону під Бахмутом. З 10 найманців живими залишилися 2 — він і його товариш, який утік до окупантів.