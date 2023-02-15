Дні ПВК "Вагнер" полічені? Чи переведуть найманців з України в Африку

"Вагнерівці" досягли мінімальних успіхів у великій війні завдяки тактиці "м'ясних хвиль" і захопили Соледар. Наступ на Бахмут загруз, а втрати становлять десятки тисяч. Іноземні експерти вважають, що ПВК "Вагнер" свій ресурс відпрацювала, а ось українські фахівці мають іншу думку. Фокус з'ясовував, до чого варто готуватись армії Євгена Пригожина.

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Битва за Соледар, після якої Збройні сили України відійшли з міста, коштували Росії сукупних втрат, які можна порівняти з Першою та Другою чеченськими війнами. Здобути перемог у сусідньому промисловому місті Бахмут, де майже пів року тривають важкі бої, не виходить.

Євген Пригожин узяв на себе відповідальність за захоплення Соледара — у гарячу точку кидали на забій ув'язнених. З літа минулого року засновник ПВК "Вагнер" завербував у в'язницях до 50 тисяч людей, заманюючи їх помилуванням і грошима.

Але охочих воювати в обмін на волю стає дедалі менше — багато хто дізнається про високу смертність бойовиків "Вагнера". Голова благодійної організації "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, що з 50 тисяч завербованих засуджених 40 тисяч мертві або зникли безвісти і лише 10 тисяч усе ще воюють.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Фокусу Ігаль Левін погоджується з озвученими цифрами втрат у лавах "вагнерівців" і критикує ефективність та боєздатність ПВК "Вагнер".

[ + – ] ПВК "Вагнер" вела бої за Соледар, наступаючи буквально по трупах своїх солдат

"Втрати точно становлять десятки тисяч, і цифра 40 тисяч — реальна. Бахмут вони понад пів року штурмують. Ціною десятка тисяч людей вдалося зайняти 20 кілометрів території — руїни, посадки поля та степу. Зеки — їхня основна пробивна сила. Є наближені до Пригожина професійні найманці, але це максимум 10% усього угруповання", — каже аналітик.

ЗСУ важко боротися з нескінченними хвилями живої піхоти росіян, продовжує Ігаль Левін.

"Закінчуються боєкомплекти, а на тебе постійно рухаються м'ясні хвилі. Це психологічно важко витримати", — наголошує експерт.

9 лютого Пригожин несподівано зупиняє вербування у в'язницях, пояснюючи це розглядом "майже мільйона кандидатів із США", які бажають повоювати. Колишній "міністр оборони ДНР" терорист Ігор Стрєлков-Гіркін не зрозумів цей крок — без вербування зеків російській армії буде тяжко, і якщо "Вагнер" не візьме Бахмут, навряд це вдасться іншим.

"Якщо говорити про ПВК "Вагнер" загалом, без неї нам буде дуже тяжко. "Вагнер" — це насамперед не Пригожин, а бійці та командири. Причому командири, здатні і навчати поповнення, і змусити артилерію бити по цілі, а не куди завгодно, крім неї. Розкидатися в ситуації, що склалася, такою військовою силою просто немислимо", — говорив терорист.

Левін припускає, що в Україні може залишитися обмежений контингент "вагнерівців".

"Буде символічна присутність, наприклад, професійних операторів (так у ПВК називають "співробітників"). Цілком можна допустити їх масове переведення в Африку", — зробив висновки офіцер.

Міноборони Росії перехоплює зеків у ПВК "Вагнер"

Романова у спілкуванні з американським виданням Newsweek зазначила, що Євген Пригожин перестав їздити по російських в'язницях ще 1 лютого. "Хедхантером" стало Міністерство оборони Росії. Відомо щонайменше про 3 випадки вербування представниками міністерства в колоніях Волгоградської та Кемеровської областей. Співробітники Федеральної служби виконання покарань ведуть облік новобранців і передають списки чиновникам, а не людям із ПВК.

Правозахисниця каже, що військове міністерство вербувало ув'язнених давно, але дуже вибірково. Зараз ситуація змінилася — людські ресурси потрібні щодня.

"Завербованих Міноборони людей небагато — до 500 осіб. Пропонують ті ж умови, що й "Вагнер". Окрім однієї — вони обіцяють відсутність позасудових розстрілів", — пояснює Романова.

Страти та тортури, за даними правозахисників, це звичайна практика всередині угруповання "Вагнер". Багатьох убивали за відмову брати участь у війні, тому позасудові страти сильно налякали ув'язнених.

[ + – ] Можливо, "вагнерівців" залишать в Україні виконувати бойові завдання, доки триває так звана "спецоперація" Фото: З відкритих джерел

"Якщо Міноборони візьме на себе нове джерело сили для військ, можливості та кількісний склад ПВК "Вагнер" скоротяться. Це ще один зі способів звести до мінімуму роль групи", — вважає старший науковий співробітник Інституту політики закордонних досліджень Роб Лі.

ПВК "Вагнер" може переключитися на українських ув'язнених, які сидять у місцях позбавлення волі на окупованих регіонах України, додає виконавчий директор некомерційної організації "Вітер змін" Ігор Сушко.

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін створив для цього формальну основу — підписав 24 січня указ про створення 24 нових колоній суворого режиму в Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях.

Чому Євген Пригожин "напружує" Кремль

В американському Інституті вивчення війни припустили, що "вагнерівців" замінять регулярними російськими військами через невдачі під Бахмутом. А старша наукова співробітниця Королівського інституту об'єднаних служб Великої Британії Джоана де Деус Перейра каже, що Кремль показує Пригожину, хто є головним.

Пригожин може стати в пригоді Путіну для вирішення брудних питань в Африці (Малі та Центральноафриканській Республіці), а також у Сирії, але постачання його найманців уріжуть, зазначили західні експерти в коментарі Newsweek.

Генерал-майор запасу СБУ, військовий експерт Ігор Гуськов, який досліджує діяльність різних ПВК пояснив Фокусу, що "вагнерівців" залишать в Україні виконувати бойові завдання, доки триває так звана "спецоперація".

"Ліміт в угруповання досить великий — добровольців із досвідом бережуть, а зеків кидають на перший ешелон і штурм позицій ЗСУ. Гарматного м'яса їм вистачить", — каже Гуськов.

Завдання найманців в Україні та Африці, на думку експерта, є абсолютно різними.

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"Африка — це засіб заробітку грошей, частина йде вищому генералітету на чолі з [міністром оборони РФ Сергієм] Шойгу і на покупку озброєння, зокрема в Північній Кореї. Гроші потрібно брати й на оплату лікування та похоронних послуг. У ЦАР російські найманці допомагають місцевому режиму триматися при владі, а Україна — це бойове застосування мініармії, яку створили за принципом іранського Корпусу вартових ісламської революції", — наголошує фахівець.

[ + – ] Пригожин абсолютно підконтрольний і знає своє місце, вважає експерт. Він такий же маріонетковий інструмент, як і чеченський лідер Рамзан Кадиров Фото: ТАСС

Гуськов не вірить у сценарій конфлікту Пригожина з найвищим військовим командуванням Росії. Він — такий же маріонетковий інструмент, як і чеченський лідер Рамзан Кадиров.

"Створюючи осередки напруженості по лінії "Пригожин-Кадиров-Герасимов-Шойгу", Путін створює умови для неможливості змови. Пригожин абсолютно підконтрольний і знає своє місце. Він говорить рівно стільки, скільки йому дозволено — відпрацьовує методичку Кремля. Вільна критика робиться не для зайняття місця Шойгу, а для популяризації свого проєкту", — зазначає Гуськов.

Успіхи ПВК "Вагнер" на сході України залежать від постачання російського важкого озброєння — танків, БТР та літаків по лінії Міноборони, підсумовує він.

Нагадаємо, що українські військові знищили бомбардувальник Су-24М у Бахмуті, на якому літав Пригожин і викликав президента України Володимира Зеленського на повітряну дуель.

Військовополонений із ПВК "Вагнер" в інтерв'ю газеті The New York Times розповів про розгром його загону під Бахмутом. З 10 найманців живими залишилися 2 — він і його товариш, який утік до окупантів.