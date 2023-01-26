Як у двох чеченських війнах: ЗСУ розповіли про втрати Росії під Соледаром (відео)

За словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, мобілізовані росіяни — останній ресурс, що підтримує наступальний темп Москви.

Related video

Під час боїв за Соледар ЗС РФ втратили загиблими кількість людей, що дорівнює втратам російської армії під час Першої та Другої чеченських воєн (за офіційною статистикою РФ йдеться про практично 13 тисяч осіб, — ред.). Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗС України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону 26 січня.

"У районі Соледара росіяни втратили стільки ж, скільки у двох чеченських війнах. Мобілізовані залишилися останнім ресурсом, завдяки якому вони підтримують хоч якийсь наступальний темп", — сказав Череватий.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ додав, що запеклі бої в районі Соледара продовжуються. Лише за добу в цьому районі було 85 обстрілів і вісім бойових зіткнень.

За словами військового, російська армія продовжує зазнавати величезних втрат у районі Бахмута.

"Лише минулої доби, 25 січня, за даними Генштабу, ворог втратив убитими 600-700 осіб, тобто майже батальйон. Це без урахування поранених", — уточнив спікер.

Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що РФ зайняла околицю Соледара. За словами українського військовослужбовця, станом на 17:30 15 січня російські сили зайняли промзону біля копальні №7, що знаходиться на адміністративному кордоні Соледара та є його західною околицею.

А 25 січня командування ЗСУ офіційно підтвердило виведення українських військ із Соледара. Українські військовослужбовці, як заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, після виходу з міста зайняли заздалегідь підготовлені оборонні позиції.