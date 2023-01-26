Как в двух чеченских войнах: ВСУ рассказали о потерях России под Соледаром (видео)

По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, мобилизованные россияне – последний ресурс, поддерживающий наступательный темп Москвы.

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Во время боев за Соледар ВС РФ потеряли погибшими количество людей, равное потерям российской армии во время Первой и Второй чеченских воен (по официальной статистике РФ речь идет о практически 13 тысячах человек, — ред.). Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВС Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона 26 января.

"В районе Соледара россияне потеряли столько же, сколько в двух чеченских войнах. Мобилизированные остались последним ресурсом, благодаря которому они поддерживают хоть какой-то наступательный темп", — сказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ добавил, что ожесточенные бои в районе Соледара продолжаются. Только за сутки в этом районе было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений.

По словам военного, российская армия продолжает нести огромные потери в районе Бахмута.

"Только за минувшие сутки, 25 января, по данным Генштаба, враг потерял убитыми 600-700 человек, то есть почти батальон. Это без учета раненых", — уточнил спикер.

Напомним, 15 января стало известно, что РФ заняла окраину Соледара. По словам украинского военнослужащего, по состоянию на 17:30 15 января российские силы заняли промзону у рудника №7, которая находится на административной границе Соледара и является его западной окраиной.

А 25 января командование ВСУ официально подтвердило вывод украинских войск из Соледара. Украинские военнослужащие, как заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, после выхода из города заняли заранее подготовленные оборонительные позиции.