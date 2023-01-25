Командування ЗСУ офіційно підтвердило виведення українських військ із Соледара (фото)

Українські військовослужбовці, як заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, після виходу з міста зайняли заздалегідь підготовлені оборонні позиції.

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Підрозділи сил оборони України після запеклих боїв були змушені вийти з прифронтового Соледара. Цю інформацію 25 січня у коментарі France24 озвучив речник Східного угруповання військ Збройних сил Сергій Череватий.

Зокрема, представник командування вперше на офіційному рівні визнав факт виведення підрозділів Сил оборони України із Соледара, який протягом кількох тижнів активно штурмували російські війська.

За словами Череватого, бійці після виходу з прифронтового міста зайняли заздалегідь підготовлені оборонні позиції. Водночас спікер командування не уточнив, коли саме українських військовослужбовців вивели із Соледара.

"Після місяців важких боїв, зокрема протягом останніх тижнів, Збройні сили України залишили Соледар і відступили по околицях на заздалегідь підготовлені позиції", — уточнив Череватий у спілкуванні із французькими журналістами.

Зазначимо, що Міністерство оборони Росії ще 13 січня повідомляло про нібито повне захоплення Соледара та стверджувало, що внаслідок бойових дій загарбникам "вдалося ліквідувати 700 українських військовослужбовців і 300 одиниць бойової техніки".

Востаннє Генеральний штаб ЗСУ у своїх звітах згадував Соледар 22 січня. У ранковому зведенні командування стверджувало, що ЗС РФ продовжують здійснювати наступальні дії на Бахмутському напрямі. Також Генштаб ЗСУ інформував, що прифронтове місто 21 січня потрапило під артилерійські удари росіян.

[ + – ] Командування ЗСУ офіційно підтвердило виведення військ із Соледара

Військова розвідка Міноборони Великої Британії ще у зведенні від 18 січня передбачала, що підрозділи ЗСУ могли вийти із Соледара після запеклих бойових дій. У звіті відомства йшлося про те, що Сили оборони України, ймовірно, були виведені з прифронтового міста до вечора 16 січня, після чого зайняли оборонні позиції на захід від населеного пункту.

18 січня представник Ради національної безпеки адміністрації президента Джон Кірбі стверджував, що ЗС РФ не змогли встановити контроль над Соледаром і зазначав, що на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої.