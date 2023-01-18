ЗСУ могли вийти із Соледара, далі РФ спробує оточити Бахмут, — розвідка Британії

Українські захисники обладнали нові оборонні рубежі на заході від Соледара після того, як вийшли із міста 16 січня, повідомили у Міноборони Великобританії.

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Ймовірно, українські сили оборони вийшли із Соледара Донецької області 16 січня та обладнали нові оборонні рубежі на захід від міста. Російські війська далі спробують оточити Бахмут. Про це в середу, 18 січня, повідомило Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"До кінця 16 січня 2023 року українські сили, найімовірніше, були виведені з міста Соледар на Донбасі... Ймовірно, встановили нові оборонні рубежі на заході", — йдеться у публікації.

У британській розвідці вказали, що місто перебуває під контролем російських військових та бойовиків "Групи Вагнера". При цьому останні становили основну частину сил, кинутих на Соледар. Ця операція РФ спрямована на те, щоб зрештою оточити Бахмут Донецької області — один із двох маршрутів постачання українських військ, розміщених у місті, "перебуває під зростаючим тиском", повідомили в Міноборони Британії.

Також відомство поділилося знімками, на яких знято, що з початку січня південь і схід Бахмута продовжують перебувати під інтенсивним артилерійським вогнем. У розвідці Британії вважають, що українські сили імовірно продовжують оборонятися на околицях міста.

Нагадаємо, 17 січня спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські сили продовжують перебувати в Соледарі і безперервно завдають ударів по ворогові.

Зі свого боку, командир групи аеророзвідки Збройних сил України з позивним "Мадяр" 15 січня заявив, що штурмові загони Росії зайняли промислову зону на західній околиці Соледара, тепер лінія фронту знаходиться за межами міста.

Міністерство оборони РФ відрапортувало про нібито повне захоплення міста російськими військовими ще 13 січня.