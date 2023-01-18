ВСУ могли выйти из Соледара, далее РФ попытается окружить Бахмут, — разведка Британии

Украинские защитники оборудовали новые оборонительные рубежи на западе от Соледара после того, как вышли из города 16 января, сообщили в Минобороны Великобритании.

Related video

Вероятно, украинские силы обороны вышли из Соледара Донецкой области 16 января и оборудовали новые оборонительные рубежи к западу от города. Российские войска далее попытаются окружить Бахмут. Об этом в среду, 18 января, сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"К концу 16 января 2023 года украинские силы, скорее всего, были выведены из города Соледар на Донбассе… Вероятно, установили новые оборонительные рубежи на западе", — говорится в публикации.

В британской разведке указали, что город находится под контролем российских военных и боевиков "Группы Вагнера". При этом последние составили основную часть сил, брошенных на Соледар. Данная операция РФ направлена на то, чтобы в конце концов окружить Бахмут Донецкой области — один из двух маршрутов снабжения украинских войск, размещенных в городе, "находится под растущим давлением", сообщили в Минобороны Британии.

Также ведомство поделилось снимками, на которых запечатлено, что с начала января юг и восток Бахмута продолжают находиться под интенсивным артиллерийским огнем. В разведке Британии считают, что украинские силы, вероятно, продолжают обороняться на окраинах города.

Напомним, 17 января спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские силы продолжают находиться в Соледаре и беспрерывно наносят удары по врагу.

В свою очередь командир группы аэроразведки Вооруженных сил Украины с позывным "Мадяр" 15 января заявил, что штурмовые отряды России заняли промышленную зону на западной окраине Соледара, теперь линия фронта находится за пределами города.

Министерство обороны РФ отрапортовало о якобы полном захвате города российскими военными еще 13 января.