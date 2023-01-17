"Постійно накривають ворога вогнем": у ЗСУ розповіли про ситуацію у Соледарі

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що українські військові продовжують оборону в районі міста.

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Сили оборони України продовжують перебувати в Соледарі і безперервно завдають ударів по ворогові. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий у коментарі "Суспільному".

"Ситуація така сама, як і вчора. Наші підрозділи знаходяться там і постійно уражають вогнем противника", — заявив Череватий.

Коментувати повідомлення про те, що війська РФ вже вийшли на залізничну станцію Сіль, він не став, закликавши чекати на офіційну інформацію від Генерального штабу ЗСУ.

Додамо, найманці "групи Вагнера" опублікували світлину на тлі будівлі залізничної станції. Аналітики DeepState відзначили, що нині невідомо, чи всю територію станції контролюють окупанти.

[ + – ] Найманці в районі станції Сіль

Додамо, що в ранковому зведенні Генштабу від 17 січня повідомили, що Сили оборони відбили атаки російських загарбників у районах понад 20 населених пунктів, включаючи Соледар.

Нагадаємо, розслідувачі впізнали командира "вагнерівців" у Соледарі. Ним виявився ексофіцер ГРУ Антон Єлізаров.

16 січня боєць ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що артилерія знищила склади ЗС РФ у Соледарі.